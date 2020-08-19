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19 AĞUSTOS 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 51

Ziya Selçuk: Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız

19 Ağustos 2020, Çarşamba 13:37
Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, "Okullarımızı 21 Eylül'de açma çabasındayız, bir toplantımız olacak." dedi.

Milli Eğitim Bakanı Ziya Selçuk, okulların açılmasına ilişkin, "Bize 'şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız." dedi.

Bakan Selçuk, Gümüşoluk İlkokulu'nda, eğitim kurumlarında hijyen şartlarının geliştirilmesi ve enfeksiyon önleme tedbirleri kapsamında "Okulum Temiz Belgesi" takdim töreninin ardından basın mensuplarının sorularını yanıtladı.

Okulların öncelikle hangi kademelerde açılıp açılmayacağına ilişkin bir soru üzerine Selçuk, bu konuda kesin kanaati hiçbir zaman ortaya koymadıklarını ifade etti.

Sağlık Bakanlığı ve ilgili kuruluşlarla sürekli irtibat halinde olduklarının altını çizen Selçuk, "Bunu zamanı geldiğinde ifade edeceğiz. Bize 'şu kademelerde riskin olmadığı söz konusudur' denildiğinde biz o kademelerde açarız." diye konuştu.

Sınıflardaki seyreltilmiş modele ilişkin bilgi istenmesi üzerine Selçuk, "Burada ilkesel olarak çocuklarımızın mesafelerine uygun bir şekilde ve öğretmenlerimizin herhangi bir şekilde sıkıntı yaşamayacağı şekilde, müfredatın öğretim programları içeriğinin öngörülen zaman dilimlerine sığacağı şekilde bir seyreltmeden söz ediyoruz. Yani mekansal ve müfredat olarak bir seyreltmeden söz ediyoruz. Burada çocuklarımız açısından da bir seyreltme söz konusu. Bunun oranı, miktarı, zamanlaması nasıl olacak, bütün bunlarla ilgili durumu zaman gösterecek." değerlendirmesini yaptı.

Uzaktan eğitim konusunda özel okullar ile devlet okulları arasındaki fırsat eşitliğine ilişkin makasın açıldığı yönünde görüşlerin bulunduğunun belirtilmesi üzerine Selçuk, şunları söyledi:

"Dünyada video konferans sistemleriyle canlı ders verebilen ilk üç ülkenin içerisindeyiz. Dolayısıyla yaptığımız işin milyonlarca öğrencimiz açısından başarıyla ortaya konulduğu bir durum var. Ama erişemediğimiz öğrenciler olduğunu da biliyoruz. Bunun farkındayız ve bununla ilgili çalışmaların içindeyiz. Fırsat eşitliğinden ziyade fırsat adaleti kavramını öne çıkarıyoruz. Çünkü bizim her çocuğumuza ulaşmakla ilgili bir sorumluluğumuz var. Bazı koşullardan dolayı erişim sorunu yaşayan çocuklarımıza nasıl erişiriz? Örneğin bir grup çocuğumuza milyonlarca kitap dağıttık, bu erişimde onlara bazı avantajlar sağlamak için. Televizyon, internet konusunda avantaj sağlamak... Çocuklarımızın büyük bir oranında şu anda erişimle ilgili, altyapıyla ilgili bir sorun yok. Ama bir takım ekonomik sorunlardan dolayı bazı altyapı eksikliğinin olduğu bölgeler var Türkiye'de. Bazı yaylalar, mezralar var mesela. Onlarla ilgili de alınması gereken tedbirleri alıyoruz."

Ailede kronik rahatsızlığı bulunanlar için düzenleme

Ailede yaşlı birey ya da kronik rahatsızlığın bulunması halinde, çocuklara okula gitmeyip evden uzaktan eğitim almaları konusunda bir alternatif sunulup sunulmayacağı sorusuna Milli Eğitim Bakanı Selçuk, şu yanıtı verdi:

"Bununla ilgili hukukçularımız çalışıyor. Mücbir sebeplerin olduğu durumlarda, afet durumlarında mevcut mevzuat farklı biçimlerde hukukçular tarafından değerlendirilebilir. Biz bu çalışmanın sonlanmasını bekliyoruz. Bu konuda esnek bir bakış açımız var hukukun gereği olarak. Ayrıca daha sonra açıklayacağımız, tüm velilerimizin, öğrencilerimizin, öğretmenlerimizin, servis görevlilerinin hepsinin HES kodu vasıtasıyla bir yazılım üzerinden denetlenebilmesi ve okul müdürünün cep telefonuna bunun iletilmesiyle ilgili bir alt yapıyı hazırladık, bitirdik. Sağlık Bakanlığı ile beraber çalışıyoruz. Bunun ayrıntılarını, önümüzdeki haftalarda paylaşacağız."

Etiketler: Ziya Selçuk, okul, 21 Eylül
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