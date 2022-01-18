220,4 milyar dolar açık verdi

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) verilerine göre, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları yüzde 20,3 oranında artarken, yükümlülükleri yüzde 17,6 oranında azaldı.

Net uluslar arası yatırım pozisyonu açığı Kasım ayında 220,4 milyar dolar oldu. TCMB, kasım ayına ilişkin net uluslararası yatırım pozis-yonunu açıkladı. Buna göre, 2021 Kasım sonu itibarıyla, Türkiye’nin yurt dışı varlıkları, 2020 yıl sonuna göre yüzde 20,3 oranında artışla 307,4 milyar dolar, yükümlülükleri ise yüzde 17,6 oranında azalışla 527,8 milyar dolar oldu. Türkiye’nin yurt dışı varlıkları ile yurt dışına olan yükümlülüklerinin farkı olarak tanımlanan net UYP, 2020 yıl sonunda -384,9 milyar dolar iken 2021 Kasım sonunda -220,4 milyar dolar oldu. İstanbul - anka

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