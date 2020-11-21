3.2 milyon işçi risk altında

KORONAVİRÜS SALGINI SIRASINDA HAZIRLANAN RAPORA GÖRE, İMALAT SANAYİSİNDE 3 MİLYON 280 BİN İŞÇİ ÇALIŞMA ORTAMINDAN KAYNAKLI YAKIN SALGIN RİSKİ ALTINDA ÇALIŞIYOR.

DİSK’e bağlı Birleşik Metal- İş Sendikası, koronavirüs salgını sırasında metal sektöründe çalışan emekçilerin yaşadıklarını raporlaştırdı. Rapora göre, imalat sanayisinde aktif vak’a sayısı en az 112 bin. Ayrıca İmalat sanayisinde 3 milyon 280 bin işçi, çalışma ortamından kaynaklı yakın salgın riski altında çalışıyor. Birleşik Metal-İş Sendikası, Türkiye’de koronavirüs hastaları artışa geçerken imalat sanayiden çalışan emekçilerin durumunu ortaya koyan bir rapor yayımladı. İstanbul Tabipler Odası ile ortak çalışma sonucu hazırlanan rapora göre, imalat sanayiinde 112 bin emekçi koronavirüse yakalandı, 3 milyon 280 bin emekçi de korona- virüs riski altında çalışıyor. Ankara - anka

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