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26 HAZİRAN 2019 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Benzine de zam bekleniyor

26 Haziran 2019, Çarşamba 17:28
Benzin fiyatına 18-19 kuruş zam geliyor. ABD - İran gerginliği sonrası benzinin ton fiyatının 580 dolardan 680 dolara yükselmesi ve piyasalardaki dalgalanma dolayısıyla zam ihtiyacı gündeme gelirken, eşel mobilin işleyip işlemeyeceği akşam belli olacak.

Seçim bitti, zamlar başladı: Çay, şeker ve motorin zamlandı

Habertürk’ten Olcay Aydilek’in haberine göre, uluslar arası piyasalarda yaşanan dalgalanma, araçların depolarını vurmaya devam ediyor. Hürmüz Boğazı’nda patlak veren ABD-İran gerginliği önce motorinin, ardından da benzinin uluslar arası piyasalarda fiyatını arttırdı. Benzinin ton fiyatı, uluslar arası piyasalarda 580 dolardan 625 dolara yükseldi. Bu artış, benzinde 18-19 kuruş düzeyinde zam ihtiyacını gündeme getirdi. Hükümetin, ÖTV gelirlerinden feragat ederek pompa fiyatlarının sabit tutulmasını sağlayan ‘eşel mobil’ sistemini işletmemesi halinde bu gece benzin fiyatı, 18-19 kuruş düzeyinde artacak. Sistemin, işletilip işletilmeyeceği akşam saatlerinde belli olacak.

Etiketler: benzin
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