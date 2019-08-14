Bilet fiyatları uçunca vatandaş uçamıyor

Hava yolu şirketlerinin bilet fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına uymadıklarını hatırlatan TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Uçak bileti fiyatları o kadar uçtu ki, artık vatandaş uçamıyor. Öyle ki Temmuz ayında iç hat yolcu sayısı yüzde 15 azaldı. Havayolu şirketleri hem yurtiçi sefer sayısını azaltıyor hem de bilet fiyatlarında tavan fiyat uygulamasına uymayarak fahiş fiyatlar koyuyor” dedi.

Yurtiçi yolcu sayısının düşmesinde yüksek fiyatların etkili olduğunu vurgulayan TESK Genel Başkanı Palandöken, “Gökyüzüne çok uzun yıllardır hakimiz ve havayolu taşımacılığında dünya üzerinde adımız biliniyor. Havayollarında bu kadar iyi konumlara ulaşmışken yurtiçinde vatandaşımızın bir ilden başka bir ile fahiş fiyatlar yüzünden gidememesi ortada büyük bir yanlışlık olduğunu ispatlıyor. En çok uçuşun yapıldığı yaz aylarında örneğin bu Temmuz ayında yurtiçi uçuşlarının yüzde 15 gerilemesinin en büyük sebebi bu fiyatlar. Yurtdışı sefer sayısının artırılmasıyla yurtiçi sefer sayısının azalması, azalan sefer sayısı ile de bilet fiyatlarının artmasının kimseye faydası yok. Havayolu şirketleri bu düşüşün önüne geçmek istiyorsa fiyatları aşağı çekmeli” diye konuştu. Ankara - Fatih Karagöz

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