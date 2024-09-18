"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
18 EYLÜL 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Bütçe açığı büyüyor

18 Eylül 2024, Çarşamba 00:59
Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Ağustos 2024’te bütçe açığı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 153 artışla 129,6 milyar TL’ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ağustos ile ocak-ağustos dönemi bütçe gerçekleşme sonuçları belli oldu. Ağustosta bütçe giderleri 820.3 milyar TL, bütçe gelirleri 690.7 milyar TL oldu. Geçen yıl ağustosta 51.2 milyar lira fazla veren bütçede bu yıl ağustosta 129.6 milyar TL açık oluştu. Tasarruf kararlarına karşın ağustosta bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45.8 oranında artarak, 562.6 milyar TL’den 820.3 milyar TL’ye çıktı. Ayrıca ağustosta faiz dışı bütçe giderleri 723.3 milyar TL ve faiz dışı açık da 32.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe giderleri 6 trilyon 226.6 milyar TL, bütçe gelirleri 5 trilyon 253 milyar TL oldu. Bütçe giderlerinin geçen yılın 8 aylık dönemine göre 3.3 trilyon TL’den 6.2 trilyon TL’ye yükselmesi dikkat çekti. Yüzde 84.1 oranında artış oldu. Bütçe 8 aylık dönemde 973.6 milyar TL açık verdi. Oysa geçen yılın aynı döneminde bütçe açığı 383.4 milyar TL’ydi. Bu yıl 8 ayda faiz dışı açık da 209.5 milyar TL oldu.

Vergiler yine vatandaşın sırtına

İktidarın “faize karşıyız” söylemlerine rağmen, ağustosta faiz giderleri geçen yıla göre 87.1 milyar TL’den 97.1 milyar TL’ye çıktı. 8 aylık dönemde ise 400.1 milyar TL’den 764.1 milyar TL’ye yükseldi. Vergi gelirleri geçen yıla göre, ağustosta 543.1 milyar TL’den, az bir artışla 576.7 milyar TL’ye yükseldi. Kurumlar vergisindeki büyük düşüş dikkat çekti. Geçen yıl ağustosta 161.1 milyar TL olan kurumlar vergisi gelirleri bu yıl ağustosta 20.4 milyar liraya kadar düştü. Buna karşın yurttaşın sırtındaki ÖTV 104.1 milyar TL’den 128.2 milyar TL’ye çıktı. Ağustosta vergi gelirleri içerisindeki en büyük pay da yüzde 22.2 ile ÖTV’de oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise vergi gelirleri geçen yıla göre, 2.5 trilyon TL’den 4.4 trilyon TL’ye çıktı. 8 aylık dönemde gelir vergisi 398.1 milyar TL’den 875.8 milyar TL’ye, kurumlar vergisi 473.3 milyar TL’den 500.6 milyar TL’ye, dahilde alınan KDV 285.4 milyar TL’den 602.9 milyar TL’ye, ÖTV 512.7 milyar TL’den 871.7 milyar TL’ye, BSMV 73.7 milyar TL’den 209.3 milyar TL’ye, ithalde alınan KDV 550.5 milyar TL’den 860.1 milyar TL’ye yükseldi. Vatandaşın sırtındaki ÖTV ve KDV’den büyük gelir elde edildi. 8 aylık dönemde vergi gelirleri içerisinde en büyük pay yüzde 19.9 ile gelir vergisi ve yüzde 19.8 ile ÖTV’de oldu. 

Hani tasarruf vardı?

Yine tasarruf kararlarına karşın temsil, tanıtma ve ağırlama giderleri ağustosta 218.3 milyon TL oldu. 8 aylık dönemde ise 1.7 milyar TL’ye ulaşarak, 1.6 milyar TL olan bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıktı. Görevlendirme giderleri kapsamında 8 ayda 738.5 milyar TL harcama yapıldı. Elektrik Üretim AŞ’ye, ağustosta 20 milyar TL, 8 aylık dönemde ise 138.8 milyar TL aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın 8 aylık bütçe harcamaları toplam 8.3 milyar TL oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 8 ayda 65.5 milyar TL harcama yaptı. Bu arada Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın bütçe başlangıç ödeneği 1.9 milyar TL’ydi. Sonra bu ödenek 3.1 milyar TL’ye çıkarıldı. 8 aylık harcaması ise bütçe başlangıç ödeneğini aşarak 2.5 milyar TL’ye ulaştı.

Haber Merkezi

Okunma Sayısı: 128
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Ehliyette yeni dönem başlıyor - Eski ehliyetlerini yenilemeyenlere 12 bin TL ceza kesilecek!

    Bütçe açığı büyüyor

    Sessizliğin devamı soykırımı arttırır

    Şimşek: Geçim sıkıntısı var, sabır gerekiyor

    Eşkıya sürüsü önce demokrasiyi, sonra demokratları katletti

    Vatandaşlardan tasarruf bekleyen kamu tasarruf etmiyor

    Gözaltında şiddete 100 bin TL tazminat

    İşçiyi köle gibi görüyorlar

    Myanmar'da tayfun nedeniyle ölü sayısı 226'ya yükseldi

    Hac ön kayıt ve kayıt yenileme işlemleri uzatıldı

    Japonya'da 100 yaş üstü nüfus 95 bini geçti

    Beyaz Saray'dan, Elon Musk'a "sorumsuzluk" eleştirisi

    İnsan olan, Filistin'e duyarsız kalamaz

    Faize 2.84 trilyon lira ödediler

    Bu hafta yağışlı geçecek

    FBI, Trump’a ikinci suikast girişimini doğruladı

    Ölümü göze alarak gitti

    Şiddet dursun, barış olsun

    Yeni bir meclis ve hükümete ihtiyaç var

    Narin Güran soruşturması sürüyor

    En Çok Okunanlar

    Mehmet KOVANCI

    “OKU!”
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Darbeler ve tek adam rejimi
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Ali FERŞADOĞLU

    Obur dünyadan öbür dünyaya gidiş zor!..
    Ahmet BATTAL

    Adalet idamla mı gelecek?
    Nahit Topaloğlu

    Olmuş bitmiş bir mesele mi? - Şapka Deyip Geçmeyin 17
    M. Latif SALİHOĞLU

    “Nur şakirtleri kâğıdı bitirdiler”
    Faruk ÇAKIR

    Ayağına kurşun sıkan ülke
    Ahmet Said Aydil

    Bilime düşman bir devrim
    Rüstem GARZANLI

    Hüzünlü bir sonbahar

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.