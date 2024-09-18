Bütçe açığı büyüyor

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın verilerine göre, Ağustos 2024’te bütçe açığı, bir önceki yılın aynı dönemine kıyasla, yüzde 153 artışla 129,6 milyar TL’ye ulaştı.

Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın ağustos ile ocak-ağustos dönemi bütçe gerçekleşme sonuçları belli oldu. Ağustosta bütçe giderleri 820.3 milyar TL, bütçe gelirleri 690.7 milyar TL oldu. Geçen yıl ağustosta 51.2 milyar lira fazla veren bütçede bu yıl ağustosta 129.6 milyar TL açık oluştu. Tasarruf kararlarına karşın ağustosta bütçe giderleri geçen yılın aynı ayına göre yüzde 45.8 oranında artarak, 562.6 milyar TL’den 820.3 milyar TL’ye çıktı. Ayrıca ağustosta faiz dışı bütçe giderleri 723.3 milyar TL ve faiz dışı açık da 32.5 milyar TL olarak gerçekleşti. Ocak-Ağustos döneminde ise bütçe giderleri 6 trilyon 226.6 milyar TL, bütçe gelirleri 5 trilyon 253 milyar TL oldu. Bütçe giderlerinin geçen yılın 8 aylık dönemine göre 3.3 trilyon TL’den 6.2 trilyon TL’ye yükselmesi dikkat çekti. Yüzde 84.1 oranında artış oldu. Bütçe 8 aylık dönemde 973.6 milyar TL açık verdi. Oysa geçen yılın aynı döneminde bütçe açığı 383.4 milyar TL’ydi. Bu yıl 8 ayda faiz dışı açık da 209.5 milyar TL oldu.

Vergiler yine vatandaşın sırtına

İktidarın “faize karşıyız” söylemlerine rağmen, ağustosta faiz giderleri geçen yıla göre 87.1 milyar TL’den 97.1 milyar TL’ye çıktı. 8 aylık dönemde ise 400.1 milyar TL’den 764.1 milyar TL’ye yükseldi. Vergi gelirleri geçen yıla göre, ağustosta 543.1 milyar TL’den, az bir artışla 576.7 milyar TL’ye yükseldi. Kurumlar vergisindeki büyük düşüş dikkat çekti. Geçen yıl ağustosta 161.1 milyar TL olan kurumlar vergisi gelirleri bu yıl ağustosta 20.4 milyar liraya kadar düştü. Buna karşın yurttaşın sırtındaki ÖTV 104.1 milyar TL’den 128.2 milyar TL’ye çıktı. Ağustosta vergi gelirleri içerisindeki en büyük pay da yüzde 22.2 ile ÖTV’de oldu. Ocak-Ağustos döneminde ise vergi gelirleri geçen yıla göre, 2.5 trilyon TL’den 4.4 trilyon TL’ye çıktı. 8 aylık dönemde gelir vergisi 398.1 milyar TL’den 875.8 milyar TL’ye, kurumlar vergisi 473.3 milyar TL’den 500.6 milyar TL’ye, dahilde alınan KDV 285.4 milyar TL’den 602.9 milyar TL’ye, ÖTV 512.7 milyar TL’den 871.7 milyar TL’ye, BSMV 73.7 milyar TL’den 209.3 milyar TL’ye, ithalde alınan KDV 550.5 milyar TL’den 860.1 milyar TL’ye yükseldi. Vatandaşın sırtındaki ÖTV ve KDV’den büyük gelir elde edildi. 8 aylık dönemde vergi gelirleri içerisinde en büyük pay yüzde 19.9 ile gelir vergisi ve yüzde 19.8 ile ÖTV’de oldu.

Hani tasarruf vardı?

Yine tasarruf kararlarına karşın temsil, tanıtma ve ağırlama giderleri ağustosta 218.3 milyon TL oldu. 8 aylık dönemde ise 1.7 milyar TL’ye ulaşarak, 1.6 milyar TL olan bütçe başlangıç ödeneğinin üzerine çıktı. Görevlendirme giderleri kapsamında 8 ayda 738.5 milyar TL harcama yapıldı. Elektrik Üretim AŞ’ye, ağustosta 20 milyar TL, 8 aylık dönemde ise 138.8 milyar TL aktarıldı. Cumhurbaşkanlığı’nın 8 aylık bütçe harcamaları toplam 8.3 milyar TL oldu. Diyanet İşleri Başkanlığı 8 ayda 65.5 milyar TL harcama yaptı. Bu arada Milli Saraylar İdaresi Başkanlığı’nın bütçe başlangıç ödeneği 1.9 milyar TL’ydi. Sonra bu ödenek 3.1 milyar TL’ye çıkarıldı. 8 aylık harcaması ise bütçe başlangıç ödeneğini aşarak 2.5 milyar TL’ye ulaştı.

Haber Merkezi