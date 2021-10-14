Çimento sektöründe ihracat geriledi

Çimento sektörünün çatı birliği Türkçimento, üyelerine ait 2021 yılının ilk 7 ayına ait üretim ve satış rakamlarını açıkladı.

Sektörün % 94’ünü temsil eden Türkçimento üyelerinin 2021 yılı 7 aylık dönemde çimento üretimi geçen yıla oranla % 17,5’lik artışla 43 milyon 359 bin tona çıkarken, iç satışlar % 19’luk artışla 32 milyon 985 bin tonu buldu. Geçtiğimiz aylarda olduğu gibi bütün bölgelerde iç satışlarda artış görüldü. Yılın ilk 7 ayında üretilen çimentonun yaklaşık % 21,8’i ihracata konu oldu.

Türkçimento’dan yapılan açıklamada, pandemi etkisinin yoğun olarak hissedildiği 2020 yılı ilk yarısından sonra, 2021 yılı ilk yarısında üretim ve iç satışta baz etkisinin de yardımıyla yüksek artış oranları yakalandığı belirtilerek. “Temmuz ayında, Bayram tatilinin de etkisiyle, hem üretim hem iç satışlarda aylık bazda düşüş yaşadık. 9 aylık ihracat değerindeki artış sevindirici olmakla beraber klinker ihracatında düşüş görülmektedir. Yılsonunda ihracat gelirimizin yaklaşık 1,2 milyar dolar olmasını bekliyoruz. Global enerji fiyatlarındaki oynaklık ve arz problemi, tedarik zincirinde yaşanan olumsuzluklar sekötrün önümüzdeki dönem gündemindeki en önemli konu olarak ön plana çıkmakta olup, üretim dinamiklerimizi olumsuz yönde etkileyebilecektir.” denildi.

İstanbul - Erhan Akkaya