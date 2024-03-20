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21 MART 2024 PERŞEMBE - YIL: 55

Dış borç bütçeyi zorluyor

20 Mart 2024, Çarşamba 20:29
Altınbaş Üniversitesinin aylık Ekonomi Söyleşileri programında bir araya gelen iki deneyimli ekonomist, Prof. Dr. Işın Çelebi ve Dr. Mahfi Eğilmez, 2024 Mart ayı ekonomi görünümünü değerlendirdi.

Mehmet Kara - ANKARA

Dr. Mahfi Eğilmez, Türkiye’nin %67’lik enflasyonuyla Arjantin ve Lübnan’ın ardından üçüncü sırada olduğunu açıkladı. Geçen yılın bütününde 143 milyar lira olan bütçe açığının 2024 yılında şimdiden 151 milyar liraya ulaştığına işaret eden Eğilmez, “Ocak, Şubat nakit açığı 405 milyar liraya yükseldi. Bu bütçeyi de zorluyor. Türkiye’nin 2023’ün ilk 3 aylık verisine göre 483 milyar dolar toplam dış borcu var. 12 aylık 37 buçuk milyar dolarlık bir cari açığımız var, düşüyor. İhracatta 500 milyon dolarlık bir artış oldu. 2023 Ocak’ına göre ithalatta 7,6 milyar dolarlık bir düşüş var. Bunun yaklaşık 4 milyar doları, altın ithalatındaki düşüşten kaynaklanıyor” diye konuştu.

Ekonomik ve sosyal sorunlar büyüyor

Gelir dağılımındaki bozulmaya dikkat çeken Prof. Dr. Işın Çelebi ise, “16 milyon emeklinin ücreti 10.000 TL, asgari ücretin de 17.000 TL düzeyinde olması sıkıntılara yol açıyor. Çünkü bu süreçte insanların günlük yaşamını etkileyen kira, ulaşım ve eğitim gibi ücretlerde anormal artışlar oldu. Türkiye’de gelir dağılımı gittikçe bozuluyor ve yerleşiyor. Türkiye’nin geleceği açısından en çok üzerinde durulması gereken bir konu. Bir yanda lüks tüketim artıyor ama insanlar 1 kilo kıyma alabilmek için sabahın 5’inde soğukta kuyruğa giriyor. Türkiye’nin maalesef hem ekonomik hem sosyal sorunları büyüyor” değerlendirmesinde bulundu.

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