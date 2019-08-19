Dolar haftaya değer kaybederek başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5.5810 seviyelerinde işlem görüyor.
Geçen haftanın son işlem gününde 5.53 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, günün ikinci yarısında 5.5789'u görmesinin ardından günü yüzde 0.25 artışla 5.5771'den tamamladı.
Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5.56'ya geriledi ve önceki kapanışın hemen üzerinde 5.5810 seviyelerinde alıcı buluyor.
Euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0.1 artışla 6.1980'den, sterlin/TL ise yüzde 0.2 azalışla 6.7720 seviyesinden işlem görüyor.