Dolar haftaya değer kaybederek başladı

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5.5810 seviyelerinde işlem görüyor.

Geçen haftanın son işlem gününde 5.53 sınırına kadar gerileyen dolar/TL, günün ikinci yarısında 5.5789'u görmesinin ardından günü yüzde 0.25 artışla 5.5771'den tamamladı. Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından 5.56'ya geriledi ve önceki kapanışın hemen üzerinde 5.5810 seviyelerinde alıcı buluyor. Euro/TL önceki kapanışa göre yüzde 0.1 artışla 6.1980'den, sterlin/TL ise yüzde 0.2 azalışla 6.7720 seviyesinden işlem görüyor.

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