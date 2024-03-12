En ucuz Ramazan paketine yüzde 370 zam

Karabük Milletvekili ve TBMM Plan Bütçe Komisyonu Üyesi Cevdet Akay, ramazan paketlerindeki fiyat artışına ilişkin yazılı bir açıklama yaptı.

Akay, ramazan paketlerinin fiyat artışlarından dolayı alınamayacak duruma geldiğini ifade etti. Akay, güncel oranları paylaşarak, “Bir markette satılan en ucuz Ramazan paketi 2018 yılından bu yana yüzde 370 oranında artış göstermiş durumda. Uygun fiyatlı ramazan paketi 2018 yılında 49,90 lira, 2020 yılında 69,95 lira, 2022 yılında 114,90 lira, 2024 yılında ise 234,90 liraya yükselmiş durumda” dedi. Akay, açıklamasına şöyle devam etti: İktidarın kötü ekonomi yönetimi her geçen gün vatandaşın cebinden alıyor, sofrasından çalıyor. Geçim her geçen gün zorlaşırken, yaşam maliyeti ise can yakıcı bir noktaya ulaşmış durumda. Bu durum asla kabul edilemez. Vatandaşlarımızı açlığın gölgesinde yaşamaya mahkum eden bu düzen, ayakları yere basan gerçekçi bir ekonomik modelle artık son bulmalı.” Ankara - Anka

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