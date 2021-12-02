Enflasyon kaynaklı zararlar telafi edilmeli

Son dönemde Türkiye’de meydana gelen ekonomik sıkıntılar çerçevesinde kamu görevlilerinin alım gücünün düşmemesi adına 3 ayrı teklifte bulunan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Enflasyon kaynaklı kayıpların telÂfisini sağlayacak ilÂve ödeme yapılmalı” dedi.

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, ortaya koydukları, kısa, orta ve uzun vadeli ekonomik veriler ile toplu sözleşmenin imzalanmasından sonraki 1 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasında oluşan ekonomik göstergeler arasında kamu görevlileri ve emeklilerinin cüzdanlarını derinden etkileyen farklar oluştuğuna dikkat çekerek “1 Eylül 2021 ile 30 Kasım 2021 arasında; çeyrek altında % 49, dolarda % 52,16, euroda % 45,20, benzinde % 25 oranlarında artış yaşandı” dedi. Merkez Bankasının anketlerine yılsonu enflasyon rakamı % 16,64’ten % 19,31’e yükseldiğini hatırlatan Yalçın, “Temel gıda fiyatlarında, pazardaki sebze ve meyvelerde, ulaşımda ve birçok giderde bunlara ilâve olarak büyük oranda artış yaşanmıştır. Bu veriler, kamu görevlilerinin alım gücünün azaldığını, mutfakta sıkıntıya düştüklerini göstermektedir. Sadece 1 Eylül – 30 Kasım tarihleri arasında meydana gelen beklenmedik enflasyon, döviz kuru ve fiyat artışları kamu görevlilerinin ekonomik kayıplara uğramalarına neden olmuştur” diye konuştu.

“3 AYLIK OLAĞANÜSTÜ DÖNEME İLİŞKİN 3 AYRI TEKLİF”

Kamu görevlilerinin alım gücünde meydan gelen kayıpların tamir edilmesi gerektiğini dile getiren Yalçın, “Bu çerçevede; Kamu görevlilerinin gelir vergisi oranı % 15’de sabitlenmeli, gelir vergisi matrahları yükseltilmeli, kayıpların telâfisini sağlayacak ilâve ödeme yapılmalı” dedi. Yalçın “Gerek pandeminin üretmiş olduğu negatif etki, gerek enflasyon ve kur artışı kaynaklı kayıpların artışı, gerekse alım gücündeki düşüş sebebiyle ortaya çıkan sıkıntıların tazmin ve telâfisinin KPDK ile çözüme kavuşturulabileceğine inancımızı devam ettiriyoruz” ifadelerini kullandı.

GELİR VERGİSİ MAĞDURİYETİ SON BULSUN

Sözleşmeli personelin kadroya geçirilmesinde vakit kaybedilmemesi gerektiğini ifade eden Ali Yalçın, “Gelir vergisi mağduriyeti son bulsun. Yardımcı Hizmetler Sınıfı Tarihe Karışsın. Kamuya personel alım sisteminde karşılaşılan sorunlar giderilmelidir. Kılık-kıyafet düzenlemesine ilişkin yasaklara son verilmeli.” diye konuştu.

Ankara - Recep Gören