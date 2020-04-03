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3 NİSAN 2020 CUMA - YIL: 51

EPDK'den "kıyasen fatura" düzenlenmesine ilişkin açıklama

03 Nisan 2020, Cuma 14:59
Yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele kapsamında elektrik ve doğal gazda kıyasen fatura düzelemesinin sadece karantinaya alınan ve idari karar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgeler ile sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerlerde uygulanacağı, bu bölgeler dışında ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemlerinin devam edeceği bildirildi.

Enerji Piyasası Düzenleme Kurumundan (EPDK) kıyasen fatura düzenlemesine ilişkin yanlış anlaşılan hususlara açıklık getirilmesi amacıyla ikinci bir açıklama yapıldı. 

Açıklamada, kurum tarafından yapılan kıyasen fatura düzenlemesinde önceliğinin sektör çalışanları ve tüketicilerin sağlığının korunması olduğu kaydedildi. 

Böylece saha çalışanlarının azami düzeyde izolasyonunun sağlanacağı belirtilen açıklamada, alınan kararla vatandaşların faturalarına hiçbir şekilde ilave bedel çıkartılmasının söz konusu olmadığı vurgulandı.

Açıklamada, şu ifadelere yer verildi:

"Sayaçlarda yer alan değerlerin okunması esas olmakla birlikte okuma esnasında yaşanabilecek yakınlaşma ve sosyal mesafenin uygulanamayacağı durumları ortadan kaldırarak hem vatandaşların hem de çalışanların korunması sağlanacaktır. Kovid-19 ile mücadele kapsamında elektrik ve doğal gaz faturalarında kıyasen fatura düzenlemesi ülkemizin tamamında uygulanmayacaktır. Karantinaya alınan ve idari kararlar sebebiyle sayaç okumalarının durdurulduğu bölgeler ile sosyal mesafenin korunmasının mümkün olmadığı yerler dışında ülke genelinde rutin sayaç okuma işlemleri devam edecektir. İdari kararlar nedeniyle faaliyetleri geçici süreyle durdurulan iş yerlerinde kıyasen fatura düzenlenmeyecektir. Hata ile fatura düzenlenmesi durumunda yapılacak olan başvurular neticesinde gerekli düzeltmeler ivedilikle yapılacaktır." 

Etiketler: EPDK, kıyasen fatura, açıklama
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  • Hüseyin İlhan

    3.4.2020 16:02:26

    1-Elektrik faturalarında kayıp-kaçak bedeli altında haksızca alınan ve vatandaşın haklı olarak kanuni yoldan iadesini aldığı bedeli hukuku yanlış kullanarak yasa ile faturalara yansıttıranlar hiç olmazsa şu salgın afatında bu bedeli aldırmamış olsanız.Pardon ben kimden bunu istiyorum ki. 2-Kıyasen,ortalama her ne ad altında olursa olsun geliri belirli rakamın altında olanlardan bu faturaları ya hiç almamak ya da 3 ay sonraki faturalarına 12 taksite bölüp yansıtmak ailane bir uygulama olur. 3-D.gaz için ise yine vatandaşa ya hiç tahakkuk ettirmeme,ya da 12 aya bölerek taksitlendirme yapsanız.Bakın millet farklı yakıtlar kulanır ve çevre kirliliği yaparsa buna engel olma hakkınız olamaz.

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