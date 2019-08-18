'Esnaf devlet rekabetiyle baş edemiyor'

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu (TESK) Başkanı Bendevi Palandöken, "Zincir marketlerle AVM'lerin haksız rekabetiyle mücadele eden, ağır ekonomik koşullar altında çalışan esnafımız bir de devlet imkanlarını kullanarak ticaret yapan işletmelerle rekabet edecek durumda değil" dedi.

Devletin imkanları ile ticaret yaparak esnafa rakip olan faaliyetlerin önüne geçilmesini isteyen TESK Genel Başkanı Palandöken, konuya ilişkin yazılı açıklama yaptı.

Palandöken, "Hiçbir kurum devlet imkanları ile personel çalıştırıp mağaza açmamalı. Zaten zincir marketler ile AVM’lerin haksız rekabetiyle mücadele eden, ağır ekonomik koşullar altında çalışan esnafımız bir de devlet imkanlarını kullanarak ticaret yapan işletmelerle rekabet edecek durumda değil. Esnafın ayakta kalabilmesi için herkes kendi işini yapmalı. Kamuda üretilen ürünlerin satış hakkı esnafımıza verilmeli" ifadesini kullandı.

Ağır piyasa şartlarında ayakta kalmaya çalışan esnafın devlet desteği ile ticaret yapan işletmelerle mücadele edemeyeceğini anlatan Palandöken, “Bazı kamu kurum ve kuruluşları devlet imkanlarıyla yiyecek-içecek, giysi, ev eşyası gibi ürünler üretip şehrin orta yerinde dükkan açarak ticaret yapıyor. Neredeyse tüm kamu kurumlarının misafirhaneleri, restoranlar, kuaförler, düğün ve spor salonları kendi üyeleri yerine herkese açık konumda işletme gibi çalışıyor. Hatta çoğu kamu kuruluşunun çeşitli turistik bölgelerde büyük tesisleri var. Her şey dahil otel gibi faaliyet gösteren tesisler yüzünden turizm bölgesindeki esnafımız mağdur oluyor. Öte yandan hükümlü ve tutukluların meslek edindirme çalışmaları kapsamında üretilen ürünleri halkla buluşturulmak adına onlarca mağaza açılıyor. Devletin imkanlarıyla ticari faaliyet gösteren bu işletmeler serbest piyasa koşullarına aykırı hareket etmektedir" dedi.

