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21 MART 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Esnafa özel paket hazırlanmalı

21 Mart 2020, Cumartesi 22:00
TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, Koronavirüsten etkilenen esnaf ve sanatkârlar için özel paket hazırlanması gerektiğini vurguladı.

Korona virüsten etkilenen esnaf ve sanatkârlar için özel paket hazırlanması gerektiğini belirten TESK Genel Başkanı Bendevi Palandöken, “Koronavirüs sebebiyle onlarca meslek kolundaki esnaf ve sanatkârlarımızın faaliyetlerine ara verilirken diğer meslek kollarındaki esnafımız da siftahsız dükkân kapatıyor. Ancak kira, stopaj, elektrik, su, doğal gaz gibi enerji maliyetleri, sosyal güvenlik primleri gibi ödemeleri devam ediyor. Bu sebeple, koronavirüs sebebiyle ticarî faaliyetlerine geçici süre ile ara verilen esnaf ve sanatkârlarımız başta olmak üzere tüm esnaf ve sanatkârlarımıza özel bir paket hazırlanmalı. Hiçbir engel ve prosedür olmaksızın talepte bulunan her esnafımıza sıfır faizli, en az bir yıl geri ödemesiz, minimum 50 bin TL kredi imkânı sağlanmalı” dedi.

ESNAF SIKINTIDA

Esnafın rahatlatılması ile vatandaşların ve piyasanın da rahatlayacağını dile getiren Palandöken şunları söyledi: “Koronavirüs sebebiyle vergi, sosyal güvenlik, kredi, kira ve piyasaya olan diğer borçlarını ödeyemeyen esnaf ve sanatkârlar zor bir süreçten geçmektedir. Esnaf ve sanatkârımıza verilecek 50 bin liralık kredi ile esnafımız devlete olan vergi, BAĞ-KUR, SSK gibi borçlarını ödeyeceği için devletimizin bir kaybı olmayacaktır. Çünkü devletin verdiği para yine kendisine geri dönecektir. Öte yandan esnafın biriken borçlarını ödeyebilmesi için yeni bir yapılandırmaya gidilmeli. Kısıtlı sermayesi ile ayakta kalma mücadelesi veren esnafımızın dayanma gücünü arttıracak tedbirler bir an önce uygulamaya konulmalı. Esnafa yönelik yapılacak yeni bir özel paket ile başta esnafımız olmak üzere vatandaşlar ve piyasada psikolojik açıdan büyük bir rahatlama meydana gelecektir. Çünkü esnafa verilen her türlü destek ve teşvik doğrudan ekonomiye yansıyarak piyasayı rahatlatacaktır.”

Etiketler: esnaf, özel paket
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