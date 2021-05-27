Ankara’da bir esnaf, “Esnafın durumu hiç iyi değil. Borç ve kredilerle dönmeye çalışıyorlar. Dönmüyor. Tıkanıyor. İstikrar yok. Bunlar nasıl düzelecek bilmiyoruz” dedi.

CHP Ekonomi Masası üyeleri, Ankara’da Siteler esnafının derdini dinledi. CHP Sözcüsü Faik Öztrak’ın başkanlığındaki heyette Siteler’de esnafı dolaşırken çeşitli şikâyetler sıralandı.

Ankara Siteler esnafı işlerinin kötü olduğunu dile getirirken, burada gündelik işlerde çalışan emekçiler pandemi döneminde çok zor duruma düştüklerini söyledi. İşçiler, pandemi döneminde iş yapamadıklarını ve şu anda iş olmadığını belirterek, bekledikleri noktaya bir bank yapılmasını istediler.

Bir esnaf, bir şeylerin düzene girmesini istediklerini aktararak, “Esnafın durumu hiç iyi değil. Öz sermayesiyle yapan yok. Borç ve kredilerle dönmeye çalışıyorlar. Dönmüyor. Tıkanıyor. Ciddî giderler, maliyetler var. İstikrar yok. Bunlar nasıl düzelecek bilmiyoruz” diye vurguladı.

Torpilleri olmadığı için hamallık bile yapamadıklarını vurgulayan bir işçi ise tepkisini şöyle dile getirdi: “Ağız alışkanlığı başkanım, kötüye de iyiyiz diyoruz, iyiye de iyiyiz diyoruz. Burada amelelik yapıyoruz başkanım. İş yok başkanım. Türkiye’de adamın varsa, iş de var, aş da var. Hamallıkta bile adamın olacak. Bu seçimden önce 4 defa belediyeye park ve bahçeler başvurdum. Bize hep karavana. Ne oldu? Demek ki amcamız yok ki almadılar. Garibana yok. Adamın varsa girersin.”