Hırvatistan euro'ya geçmeye hazırlanıyor

Euro Grubu Başkanı ve Portekiz Maliye Bakanı Mario Centeno, Hırvatistan'ın euro para birimine geçişin ilk aşaması olan Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na (ERM2) katılmak üzere resmi başvuruda bulunduğunu açıkladı.

Centeno, euro para birimini kullanan Avrupa Birliği (AB) üyesi 19 ülkenin maliye bakanlarının Brüksel'de gerçekleştirdiği Euro Grubu toplantısının ardından basına açıklamalarda bulundu. Hırvatistan'ın Avrupa Döviz Kuru Mekanizması'na ve bankacılık birliğine katılım başvurusu yaptığını belirten Centeno, "Bu, euro Bölgesi'ne katılmak için atılması gereken ilk adım." ifadesini kullandı. Centeno, Hırvatistan'ın bankacılık denetimi, kurumsal kalite, yönetim ve iş çevresi konularında çeşitli taahhütlerde bulunduğuna işaret ederek, toplantıda bakanların Hırvatistan'ın adımlarını memnuniyetle karşıladığını vurguladı. Hırvatistan'ın kararlı biçimde Euro Bölgesi'nin parçası olmaya çalıştığına dikkati çeken Centeno, "Euro Bölgesi'nin önümüzdeki yıllarda büyümeye devam edeceğine inanıyorum." değerlendirmesinde bulundu. Euronews Türkçe

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