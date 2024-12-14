İstanbul’da yaşamanın maliyeti 75 bin 717 lira

İstanbul Planlama Ajansı (İPA) Buğra Gökçe, İstanbul’da yaşamanın maliyetini açıkladı. Gökçe “İstanbul’da yaşam maliyeti 1 yılda yüzde 59,4 artarak 75 bin 717 liraya ulaştı” dedi.

İPA Başkanı Buğra Gökçe de verileri sosyal medya hesabı X’den paylaştı. Paylaşılan verilere göre İstanbul’da yaşamanın maliyeti geçen yılın aynı ayına göre yüzde 59,43 arttı. Kasım ayında İstanbul’da dört kişilik bir ailenin ortalama yaşam maliyeti 75 bin 717 lira olarak hesaplandı. İstanbul’da yaşamanın maliyeti ekim ayına göre yüzde 2,68 yani 1978 lira arttı. İstanbul - anka

Okunma Sayısı: 190

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.