Kur artışı telefon satışlarını düşürdü

Türkiye’de 2018 yılının ilk yarısında 2.1 milyar dolarlık akıllı telefon satışı gerçekleşirken bu rakam 2019’un aynı döneminde 2 milyar dolara düştü.

Vatandaş, kur artışı ile pahalanan cep telefonlarına TL bazında, dövize göre daha çok harcama yaptı. Bu dönemde akıllı telefonların yenilenme hızı düştü. Karar’ın aktardığı araştırma şirketi GfK’nın verilerine göre, bu yıl dünya genelinde, tüketici teknolojisi ürünlerine 1 trilyon Euro harcanması, bunun yaklaşık yüzde 43’ünün daha yüksek özelliklere sahip akıllı telefonlardan kaynaklanması bekleniyor. Gerçekleşmiş satışlar açısından değerlendirildiğinde ise ocak-haziran döneminde tüketiciler, akıllı telefonlara 210 milyar Euro harcarken, daha sofistike fotoğraf ve video çekimi akıllı telefon sektöründeki başarı faktörü olarak görüldü. Özellikler açısından bakıldığında 6-7 inç ekran, 20 megapiksel ve üstü kamera, 128 GB ve üstü depolama özelliğine sahip ürünler, 2019’un ilk altı ayındaki akıllı telefon cirosunun yüzde 16’sını (33 milyar Euro) oluşturdu. Türkiye genelinde yılın ilk yarısında 1,8 milyar Euroluk (1,99 milyar dolar) akıllı telefon satılırken, ekran boyutu 5,5 ve üstü inç olan, 20MP ve üstü kamera ile 64 GB ve üstü depolama özelliğine sahip akıllı telefonlardan 109 milyon Euroluk (691 milyon lira) ciro elde edildi.