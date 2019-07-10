Mısır fiyatları 5 yılın zirvesini gördü

Emtia piyasasında mısır, Haziran ayında 5 yılın en yüksek seviyesini gördü.

Emtia piyasasında işlem gören 18 ürünün fiyat hareketlerinden derlenen verilere göre, Haziran ayında emtia grubu araçlarının 15’i kazandırırken 3’ü kaybettirdi. ABD’de faizlerin düşürüleceğine ve doların değer kaybedeceğine yönelik beklentiler Haziran ayında emtia grubu araçlarına pozitif yansıdı. Mısır, Haziran ayında 473 dolarla 5 yılın en yüksek seviyesini gördü. Mısır, en son 30 Haziran 2014 tarihinde 473,50 dolar seviyesine kadar yükselmişti. ABD’de yağmurların ve olumsuz hava şartlarının mısıra zarar verebileceğine yönelik endişeler, mısır fiyatlarının yükselmesine sebep oldu. Mısır fiyatları, ABD’nin orta batı eyaletinde gerçekleşen aşırı yağışlardan destek buldu. Olumsuz hava şartları, mısır ekimini ve ürünün gelişimini engelledi. Aşırı yağışların ABD’de çiftçilerin mısır ekmesini engellemesinin de ileriki aylarda bir sorun oluşturması bekleniyor.

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