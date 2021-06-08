Mobilyacılara yaradı

Yenİden normalleşme sürecinin ardından ilk hafta sonu düzenlenen törenlerle birlikte düğün sezonu da yeniden başlamış oldu.

Cumartesi günleri mağazaların açılmasıyla birlikte mobilya alışverişlerinde ciddî bir hareketlilik de ortaya çıktı. “Evlilik hazırlığı içerisinde olan çiftlerin çeyiz tamamlama telâşı mobilya alış verişlerine de olumlu yansıdı diye ifade eden Weltew Home Yönetim Kurulu Üyesi Bahri Balcı, mağazaların hafta içi ve Cumartesi günleri yeniden hizmet vermeye başlaması ile birlikte pera- kendecinin yüzü de gülmeye başladı” dedi. Balcı, “Mobilya alışverişlerinde bir evin kurulmasında gerekli olan koltuk takımları, yatak odası, yemek odası takımları ile tamamlayıcı duvar ünitesi ürün grupları bu dönemde ilk ihtiyaç sırasında geliyor. Çiftlerin çeyiz alışverişlerinde halı, kitaplık, sehpa ve aydınlatma gibi aksesuar ürünleri de yine olmazsa olmazlar arasında yer alıyor” diye ifade etti.

Ortalama 30 bin TL

Satışlarımızda şimdiden yüzde 25 oranında artış görülmeye başladı diye belirten Bahri Balcı, evlilikler bereketiyle başladı” dedi. Düğün hazırlığında olan bir çiftin mobilya alış verişi için 25 bin ile 30 bin TL gibi ortalama bir bütçe ayırdığında oldukça uzun yıllar kullanabilecekleri kaliteli ürünleri satın alabileceklerini belirten Balcı, yemek odası takımı, yatak odası takımı ile koltuk takımı modelleri için ideal düğün paketleri hazırladıklarını kaydetti.