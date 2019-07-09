Tarlalar boş kalıyor

CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplanması istemiyle ‘Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılmasına yönelik yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Bakan Pakdemirli’den cevap geldi.

Gürer yazılı soru önergesinde Pakdemirli’ye, atıl kalan tarım arazilerini, atıl kalma sebeplerini, atıl kalan tarım arazilerinin bölgelerini ve kimlere verileceğini sorduğunu fakat bakanın soruları açıklamadığını açıkladı. Türkiye’de tarım alanlarının atıl duruma gelmesinin sebeplerinin bakanın öncelikle ilgileneceği konu olması gerektiğini söyleyen Gürer, “Bugün tarımı yöneten akıl ülkemize özgü ve sonuç odaklı bir değişime yönelmezse soğandan patatese, bulgurdan pirince kadar ithal ürünler için sınır kapılarına bakmaya devam edeceğiz. Bakan ise 3 yıl önce açıklanan konuyla ilgili hala ‘program’ demeye, ‘çalışma’ demeye devam edecek anlaşılan” dedi.

Okunma Sayısı: 196

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.