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9 TEMMUZ 2019 SALI - YIL: 50

Tarlalar boş kalıyor

09 Temmuz 2019, Salı 00:26
CHP Niğde Milletvekili Ömer Fethi Gürer’in Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli tarafından cevaplanması istemiyle ‘Atıl tarım arazilerinin üretime kazandırılmasına yönelik yöneltmiş olduğu yazılı soru önergesine Bakan Pakdemirli’den cevap geldi.

Gürer yazılı soru önergesinde Pakdemirli’ye, atıl kalan tarım arazilerini, atıl kalma sebeplerini, atıl kalan tarım arazilerinin bölgelerini ve kimlere verileceğini sorduğunu fakat bakanın soruları açıklamadığını açıkladı. Türkiye’de tarım alanlarının atıl duruma gelmesinin sebeplerinin bakanın öncelikle ilgileneceği konu olması gerektiğini söyleyen Gürer, “Bugün tarımı yöneten akıl ülkemize özgü ve sonuç odaklı bir değişime yönelmezse soğandan patatese, bulgurdan pirince kadar ithal ürünler için sınır kapılarına bakmaya devam edeceğiz. Bakan ise 3 yıl önce açıklanan konuyla ilgili hala  ‘program’ demeye, ‘çalışma’ demeye devam edecek anlaşılan” dedi.

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