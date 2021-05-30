Türkiye'den KKTC'ye uçacak vatandaşlara uyarı

Pegasus Havayolları, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gidecek vatandaşların 30 Haziran'dan itibaren eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin yapılamayacağını duyurdu.

Pegasusun resmi sosyal medya hesabından, Türkiye'den Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) nüfus cüzdanları ile yapılacak seyahatlere ilişkin bir paylaşım yapıldı. Paylaşımda, 30 Haziran'dan itibaren, Türkiye'den KKTC'ye gidecek vatandaşların eski tip nüfus cüzdanlarıyla çıkış işlemlerinin sonlandırılacağı kaydedilerek, "Vatandaşlarımız, artık Uluslararası Sivil Havacılık Teşkilatı (ICAO) standartlarına uygun yeni tip kimlik kartlarıyla çıkış işlemlerini gerçekleştirebilecek." denildi. AA

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