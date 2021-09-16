Vatandaş fiyat düzeninin altında eziliyor

Dünya yazarı Alaattin Aktaş, enflasyon rakamlarını ve zam oranlarını değerlendirdi.

Aktaş, “Vatandaş fiyat artışının değil, mevcut fiyat düzeyinin altında zaten eziliyor. Dolayısıyla bugünden sonra doğru ölçülen enflasyonla paralel bir zam da verilse refah artmayacak demektir” dedi. “Enflasyonu yok etsek bile geniş kitlelerin bugünkü gelirleriyle rahat bir yaşam sürdürmeleri olanaksız. Tabii ki ne enflasyonu sıfırlamak mümkün, ne gelir artışını. Ayrıca enflasyon tam ölçülüyor olsa bile bu oranın birkaç puan üstünde artış verildiğinde dahi kayda değer bir refah artışından söz edilemez. Dolayısıyla vatandaş aslında fiyat artışının değil, bugünkü fiyat düzeyinin altında eziliyor. Buna bir de fiyatlardaki artış eklendiğinde fiyat düzeyi daha da ‘ağır’, daha da ‘ezici’ hale geliyor” ifadelerini kullandı.