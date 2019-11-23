Yalan/cı/dan hayır gelmez

Bir Müslüman yalan söylemez.

Mana-i muhalifi ile düşünürsek, o zaman yalan söyleyen Müslüman değildir sonucuna varılır mı, ona da ehli olanlar karar versin. Bildiğimiz bir şey var ki; kizb yani yalan küfrün esası, nifakın âlâmeti, yalancının Kudret-i Rabbaniyeye iftirası ve Rabbin hikmetlerinin zıttıdır.

Müslüman olduğumuzu iddia ediyorsak yalandan uzak durmamız gerektiğini, sözüne güvenilir olmamız gerektiğini, Emin olanın ümmetine yakışır bir şekilde hayat idame etmemiz gerektiğini bilmemiz gerekiyor.

Bilmek yetmiyor tabi; zira “bilenler helâk oldu, ancak bildiğini yaşayanlar müstesna...”

Âlem çarşısı o kadar karmaşık bir yapıda ki; omuz omuza verdiğin hak dâvâ edenlerin yalan söylemesi bahsi geçen karmaşıklığın birinci âlâmeti olarak göze çarpıyor.

“Her söylediğin yalan olarak sana yeter.” Hadisini dinlerken nasıl bir haleti ruhiye yaşıyoruz ki; tesir etmiyor, inanın anlamakta güçlük çekiyorum.

Yalan bütün saltanatı ile aramızda geziyor ve biz birşeyler yapamıyoruz ya, işte yürek orada “cız” ediyor.

Bu satırları okuyan ekseriyet başkasına ‘okuduğu’ ve bu satırları yazan fakir başkalarına ‘yazdığı’ için tesir etmeyecek biliyorum; lâkin bir gün o ekseriyetten birilerinin veya bizim aklımız başımıza gelirse bu satırlardan ders alırız diye yazıyorum.

Sizi bilmem, ama ben bir çıkmazın içinde gibi hissediyorum kendimi. Kişi etrafını kendisi gibi bilir hakikatinden mi bilinmez; sizlerin de böyle bir çıkmazın içinde olduğunuzu düşünüyor, hiç olmazsa çıkış yolu çalışmalarına bir katkım olur diye yazıyorum.

Yalan ve doğruluk imanın turnusolu kabul edilebilir. İşte bu turnusolu kullanmak bazı noktalarda bize yardım edebilir.

Orda, burda, şurda olmanız fark etmez benim için; madem hazinenin taşınmasına gönül vermiş; o yüzden muhatabım için mekân veya toplumda birliktelik ayrımı yapmıyorum.

Lütfen, yalan söyleyenlerden uzak durun. En azından her ne sebep olursa olsun hayır/şer farkı gözetmeksizin madem yalan söylüyor o adamla/rla bir hayır gelmeyeceğini iyi bilin! Rabbi Rahimim, facirin üzerinden de bu dini yayar diye sabredin. Unutmayın; Allah sabredenlerle beraberdir.