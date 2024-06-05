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5 HAZİRAN 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Refah’da insanlığın gözyaşları

Faruk Bahadır Önal
05 Haziran 2024, Çarşamba
Zalim İsrail, tarihin karanlık sayfalarına bir yenisini daha ekledi.

Dünyanın gözleri önünde, çadırlar içinde barınan masum siviller, acımasız bir saldırının kurbanı oldular. Bu katliam, sadece o topraklarda yaşayanları değil, vicdan sahibi her insanı derinden yaraladı.

Gözleri umut dolu çocuklar, anne ve babalarının kucağında güven arayan bebekler, hayatın zorluklarıyla savaşan yaşlılar… Hepsi, bir anda kendilerini alevlerin ortasında buldu. Çığlıkların gökyüzüne karıştığı, gözyaşlarının yürekleri dağladığı bu saldırı, insanlık onurunu bir kez daha sorgulamamıza neden oldu.

Bir çadırda yaşamak, zaten başlı başına bir mücadeledir. Evin sıcaklığından, güvenliğinden mahrum olan bu insanlar, hayatlarını bir çadırda yeniden inşa etmeye çalışıyordu. Ancak, savaşın acımasız yüzü onları bir kez daha buldu. Bu kez, barınakları olan çadırlar onları koruyamadı.

Refah’taki katliam, sadece fiziksel kayıpları değil, aynı zamanda ruhsal yıkımı da beraberinde getirdi. Hayatını kaybedenlerin ardından geride kalanların acısı tarifsiz. Her bir kayıp, geride kalanların kalbinde onulmaz yaralar açtı. Çocuklarını, eşlerini, anne ve babalarını kaybedenler için dünya artık eskisi gibi olmayacak.

Uluslararası toplumun sessizliği ise bu trajediyi daha da derinleştiriyor. Adaletin sağlanmadığı her gün, insanlığın vicdanı biraz daha kanıyor. Refah’taki çadırlar sadece fiziksel olarak yıkılmadı; aynı zamanda insanlığın umudu da yerle bir oldu.

Bir çocuğun gözyaşı, bir annenin feryadı, bir babanın çaresizliği… Bunlar, savaşın ve katliamın gerçek yüzünü gözler önüne seriyor. Refah’taki katliam, barışın ne kadar kırılgan olduğunu, insani değerlerin ne kadar çabuk çiğnenebileceğini bir kez daha hatırlattı.

Bu trajedi, yalnızca Orta Doğu’nun değil, tüm dünyanın bir sorunu. İnsanlık, Refah’ta bir sınavdan geçti ve maalesef bu sınavdan geçemedi. Ancak umudumuzu kaybetmemeliyiz. Bu acılar, bir daha yaşanmamak üzere tarihin karanlık sayfalarına gömülmeli. Bunun için adaletin sağlanması ve barışın inşa edilmesi şart.

Refah’taki çadır katliamı, insanlığın bir utanç vesikasıdır. Bu acının hafızalarımızda silinmemesi ve bir daha böyle trajedilerin yaşanmaması için hep birlikte mücadele etmeliyiz. Mazlumların sesi olmak, adaletin peşinde koşmak ve barışı savunmak, hepimizin görevi olmalı. Refah’ın gözyaşları, barışın ve insanlığın zaferi için bir çağrı olarak yankılanmalı.

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