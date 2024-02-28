"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
28 ŞUBAT 2024 ÇARŞAMBA - YIL: 55

Tarım yoksa zenginlik olur mu?

Faruk ÇAKIR
28 Şubat 2024, Çarşamba
Türkiye’yi idare edenler ‘fakir’liğin geride kaldığı ve artık ‘zengin bir ülke’ olduğumuzu söyleseler de önümüzdeki tablo bu beyanı destekler mahiyette değil. 10 ya da 20 yıl önce açıklanan hedeflere ulaşılamadığını resmi rakamlar da ispat etmiyor mu?

Kabul edilen bir tespite göre ülkemizin zenginleşmesi, ihracata dayalı üretim yapabilmekten geçiyor. Bu maksatla tarımı ve hayvancılığı büyük ölçüde ihmal ettiğimiz ortada. Sanayileşmek iddiasıyla tarım ve hayvancılığı öldürdük, ama ‘katma değerli ürün’ ihracatında da hedefe ulaşamadık. Bir bakıma ‘pirinç’ peşinde koşarken ‘evdeki bulgur’u da kaybettik.

Şu haber ve yoruma bir bakalım: “Türkiye Ziraat Odaları Birliği’nin (TZOB) verileri, son bir yılda gübre, süt yemi, besi yemi, elektrik ve ilaç fiyatlarında ciddi oranlarda artış olduğunu gösteriyor. Bu artışlar, çiftçilerin üretim maliyetlerini önemli ölçüde arttırıyor. Ayrıca, mazot fiyatlarındaki yüksek artış, çiftçileri zor durumda bırakıyor. Çiftçilere yönelik devlet destekleri ise artan maliyetler karşısında yetersiz... Çiftçilerin borçluluk durumu ise giderek ağırlaşan bir tablo çiziyor. Tarım Kredi Kooperatiflerine ve bankalara olan borçlar çiftçilerin belini büküyor. Aralık 2023 itibarıyla tarımsal kredilerin toplamı 582 milyar TL’yi aştı, çiftçilerin toplam borcu yaklaşık 700 milyar TL civarında. Bu ekonomik baskılar, çiftçilerin üretimden çekilmesine, hayvan varlığının azalmasına ve dolayısıyla et ve süt gibi temel gıda ürünlerinin fiyatlarının artmasına neden oluyor. Yani tüm ülkeyi doğrudan etkiliyor.” (ekonomim.com, 24 Şubat 2024)

Peki, çiftçilerin durumu gerçekten böyle olduğu halde dertlerini dile getirip destek bulabiliyorlar mı? Avrupa’daki çiftçiler traktörleriyle yollara çıkıp idarecilerini ikaz ederken; ülkemizdeki çiftçilerin ‘destek istiyoruz, destek bekliyoruz’ dediklerini duyabildik mi? Acaba çiftçilerimiz halinden çok mu memnun? Yoksa ses çıkarıyorlar da ‘medya’ bu sesleri duymuyor mu?

Avrupa’daki çiftçilerin durumunu anlatan bir haberde şöyle denilmiş: “Çiftçiler, Avrupa Birliği (AB) kurumları önünde yüksek maliyetler, yetersiz desteklemeler, ucuz ithal ürünler ve katı çevre politikaları nedeniyle protesto düzenledi. Çiftçiler, 300 kadar traktörle şehrin ana yollarında ve AB ülkelerinin tarım bakanlarının toplantı yapacağı bina çevresinde trafiği kilitledi. Çiftçiler, Ukrayna başta olmak üzere çeşitli bölgelerden ucuz tarım ve gıda ürünü ithal edilmemesini, AB’nin Arjantin, Brezilya, Paraguay ve Uruguay’ın üyeleri olduğu MERCOSUR ile yürüttüğü serbest ticaret anlaşması müzakerelerine son verilmesini, AB tarım politikalarının değiştirilmesini, AB Yeşil Mutabakatı kapsamında getirilen katı çevre hedeflerinin yumuşatılmasını istiyor.” (AA, 26 Şubat 2024)

Avrupalı çiftçileri haksız görenler de olabilir. Ancak kim olursa olsun, itiraz seslerin kulak vermek ve “Acaba söylenende haklılık yapı var mı?” diye bakmak en doğru olandır. 

Türkiye tarım ve hayvancılığa bugün sahip çıkmazsa, yarın sahip çıkılabilecek bir tarım ve hayvancılık da kalmamış olabilir. Elimizi çabuk tutalım ve tarım ve hayvancılıkla uğraşanlara kulak verelim derim...

Okunma Sayısı: 207
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Postmodern darbe ile hesaplaşılamadı - 28 Şubat zihniyeti devam ediyor

    Bayram ikramiyesi nasıl eridi?

    Ramazan ayında tencereler nasıl kaynayacak?

    Emekli AKP’den uzaklaşıyor

    Rezervlerdeki düşüş hızlandı

    İsraf bitmeden enflasyon düşmez

    Erdoğan helâlinden kazanmadı

    Gazze'de son 24 saatte 96 sivil daha katledildi

    Macaristan da İsveç’in NATO üyeliğini onayladı

    İmamoğlu’dan Ayasofya cevabı

    Rothschild öldü

    Çanakkale - Biga'da 4,6 büyüklüğünde deprem

    Brezilya, İsrail'e bir çağrı daha: UAD kararlarına uy! - Endonezya: Gazze, çifte standart nedeniyle acı çekiyor

    'Umuyorum ki gelecek pazartesiye kadar Gazze'de ateşkes sağlanacaktır'

    'Gazze'de yaşananlar hayatımda gördüğüm tüm zulümlerin ötesinde'

    Tarımda kriz derinleşiyor

    Hamas’ın gelişmesine İsrail yardımcı oldu

    Denize düşen yardımları almak için akın ettiler

    Galatasaray sahasında 31 maçtır yenilmiyor

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Erdoğan helâlinden kazanmadı
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    28 Şubat ve AKP
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    M. Latif SALİHOĞLU

    Hürriyet kahramanını ziyaret
    Ali FERŞADOĞLU

    Çoğunluk neden hak ve hürriyetleri talep etmiyor?
    Fatih Yokuş

    Siyasetin kirli yüzü
    Risale-i Nur'dan

    Asker neferatının siyasete müdahalesi
    Süleyman KÖSMENE

    Risale-i Nur’da berzah âlemi
    Genel

    İsraf bitmeden enflasyon düşmez
    Yasemin GÜLEÇYÜZ

    İstanbul hanımları 55. yılı kutluyor

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2024, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.