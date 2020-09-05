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5 EYLÜL 2020 CUMARTESİ - YIL: 51

Korona ve korunma

Fatih Yokuş
05 Eylül 2020, Cumartesi
Hız limiti belli olan yollarda gizli radarlarla kurallara uymayan araçlar tesbit edilir cezaları kesilir, haftalar sonra ödeme makbuzu sürücüye gelir ve o da bunu ödemek zorunda kalırdı. Koronada sosyal mesafeye uymayanlara bulaşır günler sonra etkisini gösterir.

Korona denilen virüs Çin’in Wuhan şehrinde çıktığında fazla da endişelenmemiştik. 

Bizde bazıları bu hastalığı Çin’in Uygur Müslümanlarına uyguladığı baskı/işkenceye bağlamışlardı.

Çok rahattık. Ülkemize gelecek, hayatımıza etki edecek ve canlar alacağını tahmin bile edememiştik. Virüsün varlığı ülkemizde teyit edilip insanlar hastalanınca bu defa bir kısım insanlar bu işi umrecilere bağlamaya çalışmışlardı.

Sağ veya sol, aydın ve düşünürün bir kısmı, işin propaganda boyutu ile uğraşırken, korona dünyaya yeni bir düzen veriyordu. Dünya çaresiz kalmış, süper güçler diz çökmüş ve yeni düzene uymak zorunda kalmışlardı. 

Bilim bu gizemli virüsü yenebilecek mi? Kurmuş olduğu saltanatını yıkabilecek mi? Zaman bunu gösterecektir. Ancak şu bir gerçek ki virüsle mücadelenin kolay olmayacak.

Resulûllah (asm): “Şâfi’i Kerîm Kerim Allah, her ne hastalık indirmişse onun devasını da indirmiştir” buyurur. (Ebu Davud, Tirmizi, Buhari)

Dermansız bir derdin yaratılmadığı gibi korona denilen derdin de dermanının mutlaka bulunacağı inancına sahibiz. Eleştiri, suçlama yerine herkes kendine düşeni en iyi biçimde yapma gayreti içinde olmalı.

Korona biyolojik bir silâh mı? Laboratuvar ortamından kaçan bir virüs mü? Ayırım yapmıyor ve uymayanları da cezalandırıyor.

Bir seferliğine af etme, görmemezlikten gelme, torpil yapma... gibi bir huyu da yok.

Korona halihazırda bizden sosyal mesafe, izolasyon ve karantina şartlarına uymamızı istiyor.

Hız limiti belli olan yollarda gizli radarlarla kurallara uymayan araçlar tesbit edilir cezaları kesilir, haftalar sonra ödeme makbuzu sürücüye gelir ve o da bunu ödemek zorunda kalırdı. Koronada sosyal mesafeye uymayanlara bulaşır günler sonra etkisini gösterir.

Toplum olarak camiler dışında pek de sosyal mesafe kuralına uymuyoruz. 40 dereceyi aşan yaz sıcağında bile Güneydoğu’da hastalık artarak devam ediyor.

Doğru bir slogan olan “Trafik kuralına uyalım uymayanları uyaralım.”

Korona hastalığını yaşamış biri olarak derim ki “Koronadan korunmak için belirlenen kurallara uyalım, uy- mayanları uyaralım.”

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