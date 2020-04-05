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5 NİSAN 2020 PAZAR - YIL: 51

Koronavirüse yakalandım

Fatih Yokuş
05 Nisan 2020, Pazar 01:00
Çin’den başlayıp bütün dünyayı etkisi altına alan koronavirüsüne ben de yakalandım.

Şu anda hastahanede tedavi görmekteyim. Tedavim olumlu biçimde devam etmektedir.

Umre dönüşü bizi Kayseri’deki KYK’ya bağlı Hunat Hatun Kız Öğrenci Yurduna 14 günlük karantinaya aldılar. Olması gereken doğru bir karar idi.

Yoğun bir öksürüğüm vardı. Ancak ateşimin normal olması başka da belirtinin olmayışı korona şüphelisi olarak değerlendirilmedik. Ben ve diğer umreciler fazladan bir şey yapılmadan odalara yerleştirilerek gözetim altından tutulduk. Her gün yapılan ölçümlerde değerlerim normal gözüküyordu. Öksürüğümün artarak devam etmesi boğaz ağrısı ve iştahsızlık beni endişelendiriyordu. Ben de her öksürdüğümde sıcak suyu bolca içiyor bir nebze de olsa rahatlıyordum. Doktorun yazdığı Parol ve Apranax’ı dönüşümlü kullanıyordum. Bir de ağız için gargara almıştım, arada bir onu kullanıyordum.

Bir ara şiddetli öksürük, terleme ve yatakta tahammül edemeyecek sıcaklık beni bayağı endişelendirdi.

Ölümden mi korktum?

Sanmıyorum, çünkü ölümden korkmak aklıma gelmiyordu. Torunlarım aklıma gelmeye, onları bir daha görmeme endişesiyle bir tuhaf oldum.

Hele “dede bana yüzük al” diyen torunumu hatırlamak bir başka duygu idi.

Gargara yapınca öyle bir acı verdi ki ağzımdan ve burnumdan gayri ihtiyarî gargara fışkırdı. Ondan sonra bir rahatlama oluştu.

Karantinanın 12’nci gününde bizden materyal alınıp teste gönderildi, iki gün sonra gelen sonuçta pozitif, yani koronaya yakalanmıştım.

Koronavirüsüne yakalandığımı öğrenince ne mi oldu?

Duygularımda ekstra bir şey olduğunu söyleyemem.

Çünkü olayı daha önce kabul etmiş ve hastalığı büyük ölçüde yendiğime inanıyordum. İştahım olmamasına rağmen yemeye zorlayanarak da olsa devam ettim. 

Su içmeye ve Doktorun verdiği ilâçları kullanmaya özen gösteriyorum. Şu an durumum iyi. Öksürüğün büyük çoğunluğu geçti. Boğaz ağrısı yok. Hafif baş ağrısı ve iştahsızlık var. Doktorumun dediğine göre genel durumum iyi. Herkese tavsiyem yemeğinize dikkat edin. Suyu bol bol için. Hijyen kurallarına ve Doktorun tavsiyelerine uyun.

Ölmek mi?

Her canlı gibi bir gün öleceğim gerçeğidir.

Yaşamak Allah’a ibadet için güzel olduğu gibi ölmek de Allah’ın lütfuna mazhar olmak olduğundan o dahi güzeldir. Ömrün hayırlısını Allah’tan dilerim.

İnşallah koronadan kurtuldum. Allah bütün hastalarımıza hayırlı şifalar versin.

Selâm ve duâ ile.

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