ŞİİR

Bir üstad tanıyorum; Peygamberin izinde. Asrın başında durmuş; hikmet var her sözünde. Nur yüzlüdür çehresi, dünyalık yok gözünde.. İmanı, takvasıyla hali takdire şayan Büyük İslâm alîmi, üstad Bediüzzaman. Bir üstad tanıyorum; israfı yok, muktesid. Nesli çok çok mübarek soyu Nebiden, Seyyid... Başında sarığı var, mahkemede pek yiğit.. Zalimin karşısında dimdik durdu her zaman.. Büyük İslâm alîmi, üstad Bediüzzaman.. Bir üstad tanıyorum; Ağrı gibi başı dik. Kimseden pervası yok, omuzunda taşır yük. Hak yoluna çalışır, dâvası var çok büyük.. İman hakikatleri yazıyordu durmadan.. Büyük İslâm alîmi, üstad Bediüzzaman Bir üstad tanıyorum; gözünde yok uykusu.. Ne Cennet sevdası var ne Cehennem korkusu.. İmanı kurtarmaktır, endişesi çoşkusu.. Dünyevi boş işlere harcamadı tek bir an.. Büyük İslâm alîmi, üstad Bediüzzaman.. Bir üstad tanıyorum; yaşadı neler neler İlham-ı İlâhîden yazmıştı Risaleler Küfrün belini kırdı, yaptığı tüm hamleler.. Yazdığı eserlerle dünyaya etti ilan.. Büyük İslâm alîmi, üstad Bediüzzaman.. Bir üstad tanıyorum; göğsünde dolu iman.. Hapisler, sürgünlerle başı davalı duman.. Zalime pes etmedi, dilemedi hiç eman.. Korkmazdı hiç kimseden, toplansa bütün cihan.. Büyük İslâm alîmi, üstad Bediüzzaman.. Bir üstad tanıyorum Urfa’yı etti tebşir: “Taşıyla toprağıyla mübarektir bu şehir.” Dedi ve sonsuza dek oldu orda misafir. Rahmete irtihali: Yirmi altı Ramazan Büyük İslam alîmi, üstad Bediüzzaman Hicri 1442 Ramazan

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