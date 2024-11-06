Mü’min için duaya

ŞİİR

Hepimiz misafiriz; iki günlük dünya’da, Göçüp gideriz birgün, ha bugün, yarın, ya da... Kim kalmış bu dünyada; geldik ve gidiyoruz, Bâkî ve daimî olan; o ev’e gidiyoruz. Ölüm Allah’ın emri, bir İlâhî hükümdür, Bohçadaki amelim, mahşerdeki yükümdür. Kitabım yüce Kur’ân, peygamberim Muhammed (sav). Dinim ki, din-i İslâm, Rabb’im Allah’tır, Âhed! İkrar ettim bir daha; “Lâ ilâhe illallah”, Tevekkülüm O’nadır (cc), muînimdir tek Allah. Rihleti bekler durur, sefer için burdayım, Affet kulunu Rabb’im, niyazda, huzurdayım! Kabul et huzuruna hem şu mücrim kulunu, Hidayet nasib eyle, bulalım Hak yolunu. Onun rahmetinden asla kesilmez ümit, Her bir mü’min kuluna şüphesiz eder rahmet. Mü’min için dua’ya, her dem diyelim amin, Razı olsun bizlerden, Rabbürrahîm; ecmain. Fethi Rahat

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