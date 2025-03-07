Esmâ-ül Hüsna

Sığındık Rabbim sana, senden dileriz eman, Beraatımız senden, nasib et bize iman. Senden başka varacak, kimimiz kimsemiz yok, El-Mü’min güzel adın, rahmetin bizlere çok. Sığınağımız sensin, sensin recâ kapımız, Can veren-alan sensin, hem iltica kapımız. Sensin hidayet veren, salâha kavuşturan, Koruyup gözeten sen, felâha kavuşturan. Çekilen tesbih zikir, övgüler hep senâdır, Verilen tekbir, tehlil, şükrümüz hep sanadır. Sanadır orucumuz, haccımız, namazımız, Sanadır zekâtımız, nüsük ve niyazımız. “İman insanı insan, belki de sultan eder, Küfür insanı aciz, canavar hayvan eder” Allah dilerse kalpte, iman ışığı yakar, Kalbe sekînet verir korkuları hep yıkar. İman insanlara güç, emniyet kuvvet verir, Hayata gelir huzur, kalmaz hem gam ve keder. İman nasib işidir, o da Allah’tan ikram, Nasibler olsun bize, hükmüne olalım ram. Özünde ve sözünde, emin mü’min olalım, Mü’min elbisemizi, temiz duru kılalım. İsminden verdin bize, ismimiz mü’min emin, Bizi mahcub eyleme, şânındandır El-Mü’min!

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