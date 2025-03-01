Allah (Celle Celâlüh)-1

Esmaü’l-Hüsna

Doksan dokuz ismi var, ism-i zâtı Celâl'in, Esma-i Hüsna denir, tecellisi cemalin. Allah'tır O'nun ismi, O yücelerden yüce, Ol deyince oldurur, gücü yeter her güce. Kullarını ayırmaz, O Rahman'dır hem Rahîm, Rahmetiyle lutfeder mülkün sahibi naim. Mülk umumen O'nundur, tasarruf O'na ait, Din gününün emrine her şey olur müsait. Zâtına demiş: "Allah," manası İsm-i A’zam, O, Hayy-ul Kayyum'dur, Zülcelâli ve’l ikrâm” Tesbihatı vird eyle, her ismin bir sırrı var, O’nu anarsan her dem, O da olur sana yâr. Esmâ-i Hüsna demek, Allah'ın güzel ismi, Kur'ân'da zikredilir, Allah'tır özel ismi. Doksan dokuz isminin, özel adıdır "Allah" Biz kullara vaciptir; deriz: "Elhamdülillah" Kelime-i Tevhid’dir "Lâilâhe illallah" O’ndan başka İlâh yok, İlâhımız tek Allah.

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