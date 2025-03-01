Allah (Celle Celâlüh)-1

Doksan dokuz ismi var, ism-i zâtı Celâl'in,
Esma-i Hüsna denir, tecellisi cemalin.
Allah'tır O'nun ismi, O yücelerden yüce,
Ol deyince oldurur, gücü yeter her güce.
Kullarını ayırmaz, O Rahman'dır hem Rahîm,
Rahmetiyle lutfeder mülkün sahibi naim.
Mülk umumen O'nundur, tasarruf O'na ait,
Din gününün emrine her şey olur müsait.
Zâtına demiş: "Allah," manası İsm-i A’zam,
O, Hayy-ul Kayyum'dur, Zülcelâli ve’l ikrâm”
Tesbihatı vird eyle, her ismin bir sırrı var,
O’nu anarsan her dem, O da olur sana yâr.
Esmâ-i Hüsna demek, Allah'ın güzel ismi,
Kur'ân'da zikredilir, Allah'tır özel ismi.
Doksan dokuz isminin, özel adıdır "Allah"
Biz kullara vaciptir; deriz: "Elhamdülillah"
Kelime-i Tevhid’dir "Lâilâhe illallah"
O’ndan başka İlâh yok, İlâhımız tek Allah.