Çare Kur'an

ŞİİR

Cümle cihan, âlem duysun, Biz Kur’ân’la coşacağız, Hüküm O’nun, herkes uysun, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Korkmayız biz ondan, bundan, Vaz geçmişiz şirin candan, Kefenimiz o pak kandan, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Can bu tenden çıkana dek, Öpmeyiz biz, el ve etek, Sonunda olsa da kötek, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Din-i İslâm; hidayetle, Kur’ân’daki her ayetle, Halis muhlis bir niyetle, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Allah yektir! Onu bir’le, Hem şehadet ve tekbirle, Allah’tan inen emirle, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Güzel ahlâk imanda var, Hak, adalet Kuran’da var, Nizam, hüküm tek onda var, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Hak Din olan O İslâmla, O İlâhî tek nizamla, Okuyarak ve ilzamla, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Hüküm onda, ayet ayet, Yaşayan; mü’min nihayet, Rabb’im versin bize kuvvet, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Gökten yüklü o Kur’ân’la, Ondan dokunan irfan’la, Son nefeste biz iman’la, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Haykırsam da herkes duysa, Üzerine basa basa, Derim: Kur’ân anayasa, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Yükselerek arşa ferşe, Ay’a, yıldıza, güneşe, Girmemek için ateşe, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Düşmanımız dizi dizi, Her katliam Siyon izi, Sanma ki yıldırır bizi, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Mukaddestir din ve vatan, Uğruna şehittir yatan, Bize örnek ecdad, atan, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Yok ırkçılık dinimizde, Tek kardeşlik sinemizde, Birimiz de binimiz de, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız. Nifak bulunmaz erlikte, Vahdetimiz tek dirlikte, Koşa koşa hep birlikte, Çare Kur’ân! Koşacağız, Her engeli aşacağız.

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