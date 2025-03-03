Ramazan Şiirleri

Türlü türlü dillerle hamd ederiz Rahman’a, Şüphe yok; O işitir, katında onu ana. Allah’tır herbir kulun niyazını işiten, Muhtaçlığını görüp, hayat verip yaşatan. Aldığımız her nefes, O Rahman’ın vergisi, Dört mevsim birer sofra, bize olan sergisi. İkramı merhametten, Rahman ismiyle verir, Türlü türlü nimeti, kullarına gönderir. Her türlü ikram ondan, gökten yağan o rahmet, Hayata hayat katar, zihayata merhamet. İnansın inanmasın her kese ikramı bol, O İlâhî rahmeti okumalı her bir kul. Annelerin kalbine merhameti veren O, Memeler musluğundan rahmeti gönderen O. Kim ki merhamet eder, O’ndan merhamet bulur, Rahman’ın rahmetinden herkese nasib olur. Dileniriz ya Rahman! Rahmetinden merhamet, Muhtaç olduğumuz günde bize de merhamet et! Rahmetini yüz parça, eylemiş yüce Mennan, Bütün varlığa acır, rahmetiyle Er-Rahman!

Okunma Sayısı: 147

YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.