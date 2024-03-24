Kudüs Bir Fetih Bekler

ŞİİR - FETHİ RAHAT

Ne acı ki; bu ayda yine hüzün keder var. Gazze bir yangın yeri, viran olmuş her yer har! Dünya dünya olalı, böyle zulüm görmedi. Nemrut, firavun bile böyle oyun kurmadı. Gazze’yi can evinden füzelerle vurdular. Filistin öz yurduna, nice tuzak kurdular.. Gazze’li öz yurdunda hem muhacir, hem tutsak. Bir dost elini bekler, yarasını saracak.. Zalim ittihat etmiş, yekpare olmuş tarak. Müslümanın üstüne, serpilmis ölü toprak. Lânet olsun evrensel ahlaka uymayana! Lânet olsun vicdana, feryadı duymayana! Gazze’nin çocukları yetim ve öksüz artık. Evleri bombalanmış, üstleri yırtık pırtık. Şimdilerde Gazze’de ilaç da yok, millet aç! Sebep olanlar olsun, iki cihanda muhtaç! Ümmet duyarsız kaldı, Allah’ım bu ne idi? Hani din kardeşiydik, kardeşlik böyle miydi? Güç olur mu olmazsa, birlik ve beraberlik. Bahsi olur mu hiç, meydandaki yiğitlik.. Herkes kendi derdinde, dağılmış ‘imame’si Filistin kan ağlıyor, yok mu bunun çaresi.. Bu bize ders olmalı, şimdi “birlik zamanı..” Bu günden tezi yoktur, illa dirlik zamanı.. Vâ esefâ bugüne, böyle mi olmalıydık. Bizler ki tarih boyu, tuğra ve ‘alaylı’ydık.. Bir ‘ferman’la ürperir, dize gelirdi düşman. El pençe divan durur, dilerdi bizden emân. İsrail Filistin’in hem toprağını çaldı.. Kadın çocuk katili nice nice can aldı.. Gazze’de savaş yoktur, bir soykırım, bir kital. Mazlumun ahı kalmaz, hakla batıl ve cidal. Ey siyonist zalimler, ateşiniz bol olsun. Huzurdan yoksun kalın! Mezarınız hâr dolsun! Bu devran böyle gitmez elbet bir gün gelecek.. Zalim ordan sökülüp tüm masumlar gülecek.. Gazze’nin katilleri cezasını bulacak. O ma’şerî vicdanda birgün mahkum olacak.. El’Cebbâr’ın gazabı elbet birgün inecek.. O azgın zalimlerin tepesine binecek.. El’Muntakim’dir Allah, intikamını alır.. Zalimi çer çüp eder, nar-ı cahim’e salar.. Zalimin zulmü varsa, mazlumun Allah’ı var.. Gazze ġazi olacak, şüphe yok ki; Allah yar! Tarih sizi yazacak; Ey Kudüs gaza eri. Şu Gazze’nin gençleri Uhud, Bedr’in neferi. Şehadete koşarlar, Ya Allah, Allah-u Ekber. Selahaddin’ler ölmez, Kudüs bir fetih bekler. Kapılmayın ‘yeis’e, ey asakir-i İslâm. Teslim, tevekkülünüz, Allah’adır vesselam. Kesmeyin ümit asla! Her daim olun emin. Rabb’im yeniden versin sizlere feth-i mübin. Fethi mübin isteyin alemlerin Rabbinden. O her şeye ‘Kadir’dir, zafer versin yeniden.. Fethi Rahat

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