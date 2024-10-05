ŞİİR

Şu dünyada insan naçar, Can alıcı biri seçer, İnsanoğlu sessiz göçer, Ölüm gerçek, Hakk’tan olan, Var mı burda daim kalan? Nasip olur vuslatımız. Bizi bekler o atımız. Sığınacak yok katımız. Dünya fânî, her şey yalan. Der; biraz da sen oyalan. Her yaşayan bedel öder, Ölüm âni, gelen gider, Acep o gün, dilin ne der? Pişmanlıktır yalan, dolan, Ah alanlar olur talan. Ameller bir bir tartılır, Sanma ki hatır satılır, Melekler şahit tutulur, Dilenirsen haktan dilen, Göz yaşını olmaz silen. Mü’min şehit, yeri Cennet, Kâfir için ölüm cinnet, Cehennemdir yeri elbet, Kabir dolu çıyan, yılan, Kurtulamaz zalim olan. Herkes o gün yabancı, el, Orda lazım illa amel, Râb Teâlâ; tek bir emel, Faydası yok falan filan, Tek melce O, bu bir ilan. Faydasızdır, şan ve şöhret, Hak günümüz gelir elbet, Şeb-i Aruz, o gün evet, Ölüm vuslat der bir bilen, Kulluk etsen olmaz çilen.

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