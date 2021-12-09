Beslenmede farkındalık (10)

Sağlıklı beslenme prensiplerine uyulması, organizmanın maddî varlığını desteklediği gibi, ruh ve maneviyat yönlerini de güçlendirecektir.

Bereketli ibadet ve hizmetlere güçlü aktivite kazandıracak ve sağlıklı gıdalardan hasıl olan enerji, organizmayı pozitif duygu ve hareketlere yönlendirerek mutluluk kaynağı olacaktır. Zira, olumlu veya olumsuz yönleriyle İNSAN NE YERSE ODUR. Besin maddeleri, sağlıklı hayatın gerçek ilâçlarıdır. “Şifa bulmak için tamir etmeniz gereken en önemli gereç, çatalınızdır. YİYECEK EN ESASLI İLÂÇTIR. Akıllı ve bilinçli kullanıldığında, çoğu kronik hastalığı tedavi eder. Sindirim sistemini tamir etmek, çoğu insanın birkaç adımda kendi başına yapabileceği bir şeydir. Bu sayede kilo vermekle kalmaz, aynı zamanda yorgunluk, ruh durum bozuklukları, baş ağrısı, otoimmün hastalıklar gibi diğer birçok kronik hastalığınızı da düzeltebilirsiniz. Bağırsağınız sağlıklı olursa, zararlı bakterileri uzak tutabilir ve alerjenlerin bağırsak bariyerinden dışarı sızmasını önleyebilirsiniz.

Sağlıklı beslenmenin en önemli prensiplerinden olan yemeği dikkatli, bilinçli ve farkını hissederek yemektir. “Şuursuzca yediğimiz vakit, daha fazla yeriz. Beyin ancak 20 dakika sonra midenin dolduğunu algılıyor. Yavaş ve dikkatli yemek, yemeğin tadını çıkarmak kilo vermek ve metabolizmanızı hızlandırmak için en etkili yoldur. YEMEKTEN ÖNCE ŞÜKREDİN. Sahip olduğunuz aile, arkadaşlar, nimetler için, aklınıza gelen bütün güzel şeyler için ŞÜKREDİN. Şükretmek, sizin yemekle aranızdaki ilişkiye tesir edecek ŞİFA VEREN bir eylemdir.”

Yemek yavaş bir biçimde ve oturarak, lokmayı çiğneyerek yiyin. Bunlar sağlıklı bir sindirime yardımcı olur. Yemek ne kadar mütevazi olursa olsun, beraber oturmak için özel bir yer hazırlayın ve özenli bir sofra kurun. Aile yemekleri, birbirini dinleyip paylaşma zamanıdır, beslenip iletişim kurma zamanıdır. Ailece yemek yeme alışkanlığını tekrar kazanmamız, bize gerçek yiyecekleri nasıl bulup, çabucak hazırlayacağımızı, çocuklarımızla iletişim kurmayı ve her yemekte güvenlik, emniyet ve sosyal beceriler meydana getirmeyi öğrenmede, bize yardımcı olacaktır. (Dr. Mark Hyman, burada Tıbb-ı Nebevî’nin sağlıklı yaşama kaidelerine uygun tavsiyelerde bulunuyor. F. E.) Unutulmaması gereken çok önemli bir husus da, ibadethanelerde ruhun yanı sıra, bedene de özen gösterme gereği vurgulanmaz. (...)

Sindirim sistemine zararlı yiyecekler yüklemek kötü sonuçlar doğurabilir. Kendisine neyin yarayıp, neyin yaramadığını insanın yine en iyi kendisi bilir. VÜCUDUNUZU DİNLEYİN. Denge ve ritim ömür boyu sağlığın anahtarıdır. Her şeyde ölçülü olmak temel prensiptir. Sağlıklı beslenmede, unutulmaması gereken temel stratejiye göre “Modern dünyada sağlıklı olmak, bir marifettir. Tehlikeli yiyecek manzaraları arasında yolumuzu bulmak, her köşe başında dikkatle hazırlanmış cazibe odaklarına direnmek, doğrudan ilkel, fizikî bağlantılı içgüdülerimize hitap eden pazarlama teknikleriyle savaşmak ve ısrarlı ikramcılar, saboteciler ve internet, televizyon ve sair medyadaki binlerce yoldan çıkarıcıyı savuşturmak zorundayız. Başarılı olmak için, hayatta kalma becerilerinizi ve bu engellere karşı plânlar geliştirmelisiniz.

Organizmanın, özellikle enfeksiyon (iltihaplı) hastalıklarından korunabilmesi için, bitkilerden faydalanmak kolay ve zararsız bir yoldur. ZERDEÇAL, BİBERİYE ve ZENCEFİL gibi bitkileri yemeklerinize katın. Zerdeçalda bulunan KURKUMİN en iyi anti enflamatuar (iltihaplara karşı) dır. Sağlıklı olmak, kilo vermek ve diyabeti önlemek için, temiz ve yeşil yaşamak şarttır. (...) Siyah üzümde bulunan RESVERATROL ana metabolizma kontrol genleri üzerindeki etkisi sayesinde, insülin işlevini geliştirir.

Aynı zamanda YAŞLANMAYI YAVAŞLATAN bir bileşendir.

Sağlıklı beslenmede dikkat edilecek hususlardan birisi de, “Hazmı mümkün olduğu kadar kolaylaştıran karışımların kullanılmasıdır. Sirke içinde 1-3 gün ıslatılmış KİMYON kurutulup öğütülerek tüketilir. Karabiber, kakule ve fülfül aynı miktarda öğütülür ve küçük bir kapta taşınır. Yemekten hem önce hem de sonra yarım ya da bir çay kaşığı yutulur. Fülfül karabiberin çiçeğidir. Bu karışım hazmı çok kolaylaştırır. Mide yanmasını ortadan kaldırır ve şişkinliği de azaltır.” 1

İnsanların beslenmesinde yaşanan musîbet-i amme derecesindeki perişan hallerin manevî cephesini Bediüzzaman Hazretleri’nin hazırladığı iman gözlüğüyle görülebildiğinde, gaflet uykularını dağıtacak uyarılardan:

“Nimet ve rahmet-i İlâhiyenin fiyatı ŞÜKÜRDÜR. Biz şükrü hakkıyla veremedik. Evet, rahmetin fiyatını şükürle veremediğimiz gibi, zulmümüzle, isyanımızla gadabı celbediyoruz. Şimdi zemin yüzünde zulüm ve tahribat, küfür ve isyanla, nev-i beşer, tam tokada kendini müstehak etti ve dehşetli tokatlar yedi. Elbette bir parça hissemiz de olacak. (..) Şimdi malda ve rızıkta hilelerle, suiistimalle, rüşvetle çok haram karıştığı ve ekinciler kendi malına hakkıyla sahip olamadığı ve on adamdan iki üçü tam rahmete müstehak ise, ekincilerin malından istifade edenlerden beş altısı ya zulüm ile haram karıştırmakla, ya şükürsüzlükle rahmete istihkakını kaybediyor.” (Emirdağ Lâhikası s. 73-74)

Sağlıklı beslenme konusunu dikkatli nazarlara takdim ederek, sürekli gündemde kalmasına gayret etmemiz, bu temele dayanmaktadır.

Beslenme problemlerinin anlaşılabilmesi ve zihinlerde canlı tutulabilmesi için yazılanlar israf sayılmamalıdır.

Netice-i kelâm ve en güzel nizam ve intizam dairesinde:

EN GENİŞ İKRÂM, EN YÜCE HÜKÜM

“KÜLÛ MİN TAYYİBATİ MÂ REZAKNAKÛM.”

SAĞLICAKLA KALIN.

Kaynak:

1) Dr. Aidin SALİH, Son Söz 2. Kitap, s.165 Yitik Şifa Yayınları 2019.