Hekimlik yönü unutulan: Celâleddin-i Süyutî (2)

“Beslenmemizi sağlayan gıdalar sağlıklı, doğru ve vücuda uyumlu olduğunda, vücut sağlığı güçlü ve dengeli bir halde olacaktır.

Sağlıklı, helâl ve temiz gıdalarla beslenme sonucunda, açığa çıkan enerji vücuda dağılarak, güzel huy ve davranışlara sebep olacaktır. Kalp ve dimağa etki ederek, bütün vücudun huzur ve sağlık dengesini devamlı şekilde düzenlenmesini de sağlayacaktır. Başarılı ve mahir bir hekim, hastayı iyileştirip ömrünü uzatacağı şartını kabullenmemelidir. Ancak hastayı muayene eder, hastalığın teşhisini koyduktan sonra, hastanın genel durumunu değerlendirir. Tedavi sonucu iyileşeceği kanaatine varırsa, ilâçla tedavi imkânlarına başvurur. Afiyet ve şifa Cenab-ı Bari’nin (cc) emir ve takdirine bağlıdır. Eğer hastalığın sebebi ve belirtileri hastayı ölüme doğru götürüyorsa, ilâç vermeyi keserek, tedaviyi durdurur. Mukadderatın bilinmezliğinde; Allah-u Teâlâ (cc) A’lem ve Ahkem’dir.”

“Vücut sağlığının korunup, devam ettirilmesi tıbbın en önemli konusudur. Sağlıklı beslenme ve diyet ile sağlığın korunması, hastalık halinde ilâç içmekten daha hayırlıdır. Akıllı olan kişi, sağlık problemi yaşamadan tedbir alandır. Böylece sağlığı devamlı korunmuş olacaktır. Vücut sağlığının korunmasında uyulması gereken kuralların başında, sağlıklı beslenme gelmektedir. Yemek yerken, yeterli miktarda yemeli, doyduktan sonra insanın, midesini daha fazla doldurmaması, sağlıklı hayatın gereğidir. Ulema ve hûkemanın seyyidi olan Peygamberimizin (asm), sağlığı koruma hakkında buyurdukları hadis-i şeriflerinde ‘Ademoğlu midesinden daha şerli ve zararlı bir boşluk doldurmamıştır. Hayatını sürdürebileceği miktarda yemek yemeli, midesinin üçte birini yemek, üçte birini su ve üçte birini nefese (midenin sindirim fonksiyonunu rahatça yapabileceği için bırakılan pay. /F.E.) ayırmalıdır.’ Başka bir hadislerinde ‘El mi’detû beytüd da’ vel himyetû ra’sûl deva’- Mide hastalıklar evidir. İlâçların başta geleni perhiz ve dikkatli beslenmedir’ buyurmuşlardır. Vücuda zarar veren çiğ yemeklerden ve sindirimi tamamlanmamış yemeğin üzerine, başka bir yemeği yemekten kesinlikle sakınmak gerekir. Bu kurala uymamak, sağlığı hızla hastalık yönüne yönlendireceğinden, vücudun helâkine sebep olabilecektir. Çünkü TAAMI TAAM ÜZERİNE YEMEK, hayatı helâke götüreceğini, hekimlerin ısrarlı uyarıları bildirmektedir.

Hekimler, midenin kapasitesini aşan miktarda yemek yenmemesi, mal çokluğu ve zenginliğin kişiyi azdırmaması ve faydalanabileceği kadar ilim öğrenmesini, sağlıklı bir hayatın kuralı olarak tavsiye etmişlerdir.“

“Devanın en mükemmeli ve bütün hastalıklara engel olan ilâçların en önemlileri; acıkmadan yemek yenmemesi, yemek yendiğinde, doymadan elin yemekten çekilmesi prensiplerine uyulduğunda, hayat boyunca hiçbir hastalıktan şikâyet edilmeyeceği, kesin sağlık kurallarındandır. Et yemekleri ile yumurta, bir arada yenmemelidir. Tıp âlimleri, hastalıklara sebep olabilecek davranışlardan; gecenin ileri saatlerinde su içilmesi, gece az uyumak, gündüz çok uyumak, tok iken yemek yenmesi ve idrarın hapsedilmesinde ittifak etmişlerdir. Su içerken üç nefeste, besmele ile, suyun içine solumadan, üflemeden içilmeli ve sonunda HAMD EDİLMELİDİR. Bu şekilde su içilmesi sağlık, afiyet ve huzura vesile olur. Suyun temizliğini göstermeyen, ağzı dar testilerden su içilmemelidir. Suyun gözle kontrol edildikten sonra içilmesi şarttır.“

“İ’LEM, insan sağlığında hareketin önemi büyüktür. Çeşitli gıdalarla beslenen insanın, midesinde bir kısım atıkların kalacağı kesindir. Belirli zamanlarda hareket etmediği takdirde, büyük zararlar görmesi de kaçınılmaz olacaktır. Onun için, hafif hareketlerle organların çalışmasına yardımcı olarak, vücut dengesini sağlamalıdır. Böylece atıkların organizmada birikmesine engel olunur. Hareketler için en uygun zaman, midenin boşalmaya başladığında, yorucu olmayan hafif yürüyüşlerdir. Ağır olmayan işlerde çalışmak ve OKUMAK gibi faaliyetler de, faydalı olacaktır. Mide dolu iken, ağır hareketlerden sakınmalıdır. Buna dikkat edilmediğinde, büyük sıkıntıların yaşanması kaçınılmaz olabilecektir.”

“İ’LEM, sağlıklı yaşama kurallarından en önemli olanlardan birisi de, uykudur. Hareket ve faaliyetlerle yorulan vücudu ve duyguları dinlendirir. Huzurlu bir uyku ile, beyin fonksiyonları daha sağlıklı ve verimli olmaktadır. Beden ve duyguların dinlenmesine, gecenin 6 veya 8 saat uykusu yeterlidir. Gündüzün uygun zamanlarında, bir saat veya kısa bir süre için KAYLULE uykusu, vücudu dinçleştirerek, gece ibadetine de, enerji kaynağı sağlar. Kaylule, Ramazan orucundaki sahur yemeğinin, vücuda sağladığı desteğe benzemektedir. Duâ ile sağ tarafına uzanarak uyumak, en sağlıklı ve uygun bir şekildir. Mutluluk için, akıllı bir insanın uyması gereken, ahiretine yarayacak bir İLİM, din ve dünya hayatına gıda sağlayacak bir SANAT, vücut sağlığını hastalıklardan koruyabilecek kadar TIP BİLGİSİ öğrenmesi, temel kaidelerdendir.”

“İ’LEM, kalbi yoran ve hastalıklara sebep olan sıkıntı, keder, üzüntü ve strestir. Kalbin rahat ve huzuru ise, sevinç ve mutluluktur. İnsan, genellikle gerçekleşmesi kolay olan bazı gaye ve istekleri için, aşırı stresle gerilmemeli, Gaye ve istekleri gerçekleştiğinde de, çok aşırı sevinmemelidir. Aşırı sevinç kalbi yorar ve öldürür. Onun için sevinçte mutedil olunmalıdır. Nefsin sakınılması gereken bir hali de, şiddetli öfke duygusudur. Bu öfkenin ateşini şeytan körükler. Şeytan ateşten yaratıldığı için, öfke ateşini su ile söndürmek gerekir. Hadis-i şerifte anlatıldığı gibi ‘Öfke halinde su ile yıkanmak veya abdest alarak, iki rekât namaz kılmalıdır.’ Sünnet-i Seniyyenin bu hal ve tavırlarını, hayatımıza uygulamamız, kişisel ve sosyal hayattaki stres ve gerginliklerden kurtuluşa bir deva olacaktır.

SAĞLICAKLA KALIN

