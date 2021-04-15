Tecrübî araştırmanın mu’cidi İbn-i Heysem’dir

AVRUPA’NIN ÜZERİNE DOĞAN İSLÂM GÜNEŞİ - Hazırlayan: Feyzullah Ergün

Öklid ile Ptolomeus, gözün görülebilen cisimler istikametinde ışınlar neşrettiğini öğretmeye çalışmışlardı. İbn-i Heysem (Alhazen) ise, “göz, görmeye müessir bir ziya neşretmez; görülebilen mukabil cisimler göze pek çok şuâlar, adeseden geçerek temessül olunurlar” demek suretiyle onların nazariyelerinin yanlışlığını ileri sürdü. Yaptığı sayısız denemeler sonunda bulduğu bir keşif, ortaya koyduğu bir kanun, böylece ALHAZEN’i, “Antik Bilim”e ait zihnî faaliyetin vücuda getirdiği şeylerin üstüne yükseltmiştir. Bu sebeple tecrübî araştırmanın mucitleri, Roger BACON veya Baco von Verulam, Leonordo da VİNCİ veya GALİLE değildirler. Modern tabiî bilimde, câzip nazarî düşünceleri, metodu şeklinde tertiplenmiş denemelerle birleştiren; Alhazen’den başkası değildir.”

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