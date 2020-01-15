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15 OCAK 2020 ÇARŞAMBA - YIL: 50

Giresun yaylalarında kış tefekkürü bir başka güzel...

15 Ocak 2020, Çarşamba 17:14
Dört mevsimde de ziyaretçilerinin yaratılış harikası güzellikleri tefekkür etmesine vesile olan Giresun yaylaları kar yağışıyla ayrı bir güzelliğe büründü.

Kentin önemli turistik yerleri arasında yer alan Dereli ilçesindeki Kümbet Yaylası ve buraya 5 kilometre uzaklıkta yer alan Koçkayası Tabiat Parkı beyaza bürünen haliyle tabiat tutkunlarını cezbediyor.

Yaylada ve tabiat parkında çam ağaçlarının, yemyeşil çayırların karla kaplanması, seyrine doyum olmayan görüntüler oluşturuyor.

Beyaz örtü kaplanmış çam ağaçlarının oluşturduğu uçsuz bucaksız ormanlar, vadi içerisindeki akarsular, karlı vadilerdeki göller ziyaretçilerin ilgisini çekiyor.

İçerisinde konaklama imkanı bulunan bin 840 metre rakımlı Koçkayası Tabiat Parkı, 252 hektar orman alanı ve zengin bitki örtüsüyle doğada huzur bulmak isteyenlerin adresi oluyor.

Türkiye'nin farklı coğrafyalarından gelen turistler, tabiat parkında aileleriyle vakit geçirerek tabiatın tadını çıkartıyor, çocuklar karlar üzerinde kızakla kayarken aileler de tabiatı fotoğraflayarak anı kaydediyorlar.  

İstanbul'dan memleketine tatil için gelen ve Koçkayası Tabiat Parkı'nı ailesiyle birlikte ziyaret eden Akgül Koca, , tabiat parkının güzel bir ortamının olduğunu söyledi.

Güzellikleri keşfetmek için çok uzaklara gidilmesi gerekmediğini vurgulayan Koca, "Harika bir manzara var. Doğal güzellikler açısından zengin bir bölge. Burada ilerleyen zamanlarda kar sporları açısından da gelişebilir. İyi ki gelmişiz, memleketimizde bu güzelliklere şahit olduğumuz için mutluyuz." dedi.

Kış turizmi için çalışmalar yürütülüyor

Giresun Valisi Harun Sarıfakıoğulları, doğal güzellikleriyle ön plana çıkan Giresun yaylalarında turizmi çeşitlendirmek için çalışmalar yürüttüklerini söyledi.

Bu kapsamda Doğu Karadeniz Kalkınma Ajansınca (DOKA) desteklenen projeyle Dereli ve Bulancak ilçelerinde kış ve yayla turizm alanlarının fizibilitesinin yapılacağını aktaran Sarıfakıoğulları, projenin toplam bütçesinin 122 bin 500 lira olduğunu kaydetti.

Sarıfakıoğulları, projeyle her iki ilçede 2 bin metre ve üstü rakıma sahip, iklim ve kar garantili, büyüklüğü 500 hektarın üstünde olan, bölgesel kalkınmaya ve rekabet gücüne katkıda bulunmak, uluslararası ölçekte kış turizm merkezi olabilecek alanlarda, turizm etkinliklerinin çeşitlendirilmek, kış, yayla ve alternatif turizm kapasitesinin belirlenebilmek için fizibilite raporunun hazırlanacağını ifade etti.

Kümbet Yaylası'ndaki 5,5 kilometre uzunluğunda kızak ve snowboard parkurunun Giresun Orman Bölge Müdürlüğünce ekoturizm alanı ilan edildiği bilgisini veren Sarıfakıoğulları, kızak etkinliklerinin bu yıl da devam edeceğini dile getirdi.

Sarıfakıoğulları, karın en uzun süre yerde kaldığı Bulancak ilçesi Bektaş Yaylası'nda 1974 yılında yapılan bir babylift bulunduğunu belirterek, "O alanda ki babylifti yeniden hayata geçirerek temel kayak eğitimi, snowboard ve kızak için Bektaş yaylasında da bir başlangıç yapılması için çalışma başlatılmış olup 2 ay içerisinde hizmete geçecektir." dedi.

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AA

Etiketler: tefekkür
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