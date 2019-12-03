Okuma programı istifadeli geçti

Ara tatili değerlendirmek isteyen gençler, Risale-i Nur okuma programına katıldı.

Bursa Yeni Asya Eğitim ve Kültür Derneğinin tertiplediği ara tatili Risale-i Nur ortaokul okuma programı on dokuz öğrencinin katılımıyla gerçekleştirildi.

Üç gün süren program Cengiz Bayak, Enes Çelebi ,Talha Latif Akdeniz ve Recep Gök ile aşçımız Halil İbrahim Keskin’in nezaretinde fevkalade güzel bir şekilde geçti. Okuma programında Risale-i Nur dersleri, Risale-i Nur okumaları, vakit namazlarımız, Kur’ân-ı Kerîm eğitimi, ilmihal ve âdâb dersleri, ezber saatleri, uhuvveti ve muhabbeti bol ikram saatlerimiz, sosyal faaliyetlerimiz gibi zengin ve istifadeli bir programı geride bıraktık elhamdülillah. Programa katılan bazı talebelerimizin program hakkındaki görüşleri ise şöyleydi:

“İlk kez katıldım, çok güzeldi”

Muhammed Taha Türkoğlu:

Bu program dinimizi daha iyi tanımak ve bilmediğim konuyu öğrenip kendimi geliştiriyor ve oyunlarla eğleniyorduk.

Enis Batu Oruç:

Program güzel akıl edilmiş. Mekan düzenli ve temiz. Çok eğlenceli geçti. Bir sürü arkadaşım oldu. İnşallah seneye olurda yine gelirim.

Ahmet Enes Acar:

Her şeyi çok sevdim. Yemekler güzeldi. İnşallah öteki yılda geleceğim. Bana dua edin güzel bir ortaokul kazanayım. Abilerimide sevdim.

Mahmut Hüdai Şener:

Çok güzeldi. İlk kez katıldım. İnşallah yine olur. Allah razı olsun.

Yusuf Arda Karataş:

Çok iyi program ama çok kısa oldu. İlk kez katıldım.

M. Batuhan Güven:

Bu program bana göre çok iyiydi.

Emirhan Balıkçıoğlu:

Program çok güzeldi. 2.kez katıldım. Yemekler çok güzeldi. Güzel faaliyetler yapıyorduk.

“Bol İstifadeli geçti”

Yasin Sevgi:

İlk kez katıldım. Program çok güzeldi ve bu programlar binlerce kişinin ahlaklı iyi davranışlı olmasını sağlıyor.

Eren Adıgüzel:

Program çok güzeldi ama çok az kaldık. Birdahakine daha çok kalırız inşallah. Sadece sabah namazında zorlandım.

Mustafa İsmail Ataç:

Program çok iyi geçti. Odalarımız rahattı. Arkadaşlarımız iyiydi. Abiler bize çok iyi davrandı ve bir sorunumuz olduğunda çözüyorlardı.

Said Bozkurt:

Güzel geçti. Eğlenceli oldu. Abiler çok iyiydi. Burda zaman çok hızlı geçiyor.

Haktan Adıgüzel:

Program çok güzel geçti. Yattığımız yataklar çok rahat uyuduk. Burada her şey çok güzel. Bu programlara herkesin katılmasını tavsiye ederim.

Talha Aksu:

Program güzeldi. 9 günlük tatilde programı çok kısa yaptık. Etkinlikler çok güzeldi. Bu programda hizmeti geçen tüm abilerden Allah razı olsun.

Yeni Asya - Bursa