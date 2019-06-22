"Ümitvar olunuz, şu istikbal inkılâbı içinde en yüksek gür sada İslâm'ın sadası olacaktır."

Piyasalar

ASYA'NIN BAHTININ MİFTAHI, MEŞVERET VE ŞÛRÂDIR
22 HAZİRAN 2019 CUMARTESİ - YIL: 50

'Okuma programları ile nefes alıyoruz'

22 Haziran 2019, Cumartesi
Üniversiteliler için her yıl, sene sonunda düzenlenen okuma programı bu yıl Barla’da yapıldı. İstanbul Üniversitesi talebelerinin farklı zamanlarda gittiği programın sonuncusu geçen hafta gerçekleşti.

Genç hanımlar, bilhassa okumaların daha maneviyatlı geçmesi ve Bediüzzaman’ın memleketim dediği mübarek toprakları yakından görmek için, Barla’yı tercih etti.

Barla'yı ilk kez görmek heyecanlandırdı

Barla'ya ilk kez giden Emine Tuğba Akar, düşüncelerini şöyle ifade etti: "Barla; daha ilk girişinden kalbimizin pır pır ettiği mübarek belde. İlk gidişim olması heyecanımı kat kat arttırdı. Eğirdir Gölü'nden gündoğumunu izlemenin        insana verdiği huzur apayrı idi. Çok sıcak bir şekilde karşılandık ve bizden ilgilerini eksik etmediler. Tesisin bir çok yere yakın oluşu (Cennet Bahçesi, Üstadımızın evi, Kabirler..) ayrı bir güzellikti. Üstadımızın ve ağabeylerimizin yollarından yürüdük, hakikatlerin konuşulduğu ve neşredildiği yerlerde bulunmak iştiyakımızı arttırdı. Barla'daki o sürurlu hava semtin sakinlerine de tesir etmiş; her yer samimiyetli, muhabbetli idi. Elhamdülillah, okumalarımız, derslerimiz bizi yenilendirdi, dinginleştirdi. Veda vakti gelince hüzünlendik, lâkin tekrar geleceğimiz ümidiyle yola koyulduk. Gidecek olanlara bol istifadeli vakitler!"

Bediüzzaman’ın geçtiği yerlerden geçtik

Programa katılan talebelerden Tuğba Nur Temiz, düşüncelerini aktardı: “Özlemle gittiğimiz Barla'da çok güzel ve tefekkür dolu bir kamp geçirdik. Risale-i Nur'un yazıldığı bu mübarek beldede kamp yapmak her seferinde insana tarif edemeyeceği hisler bırakıyor. Kampın en güzel yanı da derslerimizi Üstadın evinde ve Cennet Bahçesi'nde yapabilmek oldu. Sabah güneşin doğuşunu izleyerek başladığımız günümüz, bütün gün etraftaki güzellikleri tefekkür içinde derslerle ve okumalarla geçti. Ahir zamanda biz gençler için okuma programları ruhumuza nefes aldırıyor ve bizleri gafletten uyandırmak için çok güzel vesileler oluyor. Kısa bir kamp oldu, ama çok verimliydi emeği geçenlerden Allah razı olsun.” 

Esra Abut ise, şunları söyledi: “Geçtiğimiz Cuma günü Risale-i Nur'u okumak, anlayabilmek ve Risale-i Nur'un yazıldığı, Bediüzzaman'ın ve talebelerinin yaşadığı yerleri ziyaret ve tefekkür edebilmek için Barla'ya gittik. Geçirdiğimiz iki gün boyunca yaptığımız dersler ve okumalar ile beraber Barla'yı dolaşma imkânımız oldu. Üstadın evini ziyaret ettik ve orada pencereden görünen, evi gölgeleyen ağaçlar ve ağaçların arasından masmavi parlayan Eğirdir Gölü'nün takdire şayan manzarası ile Risale-i Nur’u anlamaya çalıştık. Cennet Bahçesi'nde yaptığımız bir başka dersle gezimizi sonlandırdık. Bu istifadeli programa vesile olan herkesten Allah razı olsun.”

Etiketler: Risale-i Nur, Barla, okuma programı
Okunma Sayısı: 96
YASAL UYARI: Sitemizde yayınlanan haber ve yazıların tüm hakları Yeni Asya Gazetesi'ne aittir. Hiçbir haber veya yazının tamamı, kaynak gösterilse dahi özel izin alınmadan kullanılamaz. Ancak alıntılanan haber veya yazının bir bölümü, alıntılanan haber veya yazıya aktif link verilerek kullanılabilir.

Yorumlar

(*)

(*)

(*)

Küfür, hakaret, rencide edici cümleler veya imalar, inançlara saldırı içeren, imla kuralları ile yazılmamış, Türkçe karakter kullanılmayan ve tamamı büyük harflerle yazılmış yorumlar onaylanmamaktadır. İstendiğinde yasal kurumlara verilebilmesi için IP adresiniz kaydedilmektedir.

    Risale-i Nur Külliyatı

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...

    CEVŞEN

    Dijital kitaptan okumak için tıklayın...
    (*)

    E-gazete
    RSS

    Namaz Vakitleri

    • İmsak

    • Güneş

    • Öğle

    • İkindi

    • Akşam

    • Yatsı

    Dışişleri Bakanlığı: Yunanistan Lozan Barış Antlaşması’nı ihlal etmektedir

    Film aynı oyuncular değişti

    Bediüzzaman Mevlidi yarın Isparta'da

    Gürcistan Parlamentosu Başkanı Kobakhidze protestolar üzerine istifa etti

    'İBB’de ne olup bittiğini anlattığımda bir avuç insanın tansiyonu baya düşecek'

    29 yaşındaki gezginin hayali

    İsrail askerleri barışçıl gösterilere katılan 39 Filistinliyi yaraladı

    Feyzioğlu: Biz hiçbir siyasi partinin arka bahçesi değiliz

    'Demokrasiye destek verin'

    Yanlışta yarışıyorlar

    ABD, BM'yi İran gündemiyle acil toplantıya çağırdı

    ‘Türkiye sınırındaki durum kaygı veriyor’

    KKTC Maraş'ta envanter çalışması yapacak

    Trump: İran'ın saldırısını 10 dakika kala durdurdum

    Çipras: AB Türkiye'ye açık bir mesaj verdi

    Bağdat'ta bir camiye intihar saldırısı: 10 ölü

    İran nükleer anlaşmayla ilgili ikinci adımı atmaya hazırlanıyor

    Trump'tan İran'a: Ya müzakere, ya savaş

    İdlib Gerginliği Azaltma Bölgesi'ne hava saldırıları: 6 ölü

    En Çok Okunanlar

    Genel

    Film aynı oyuncular değişti
    Genel

    KHK’lar temel haklara müdahale edemez
    M. Latif SALİHOĞLU

    2014’teki Ekmeleddin İhsanoğlu kararı
    Risale-i Nur'dan

    İhvan ile Nurcular arasındaki farklar - 2
    Kâzım GÜLEÇYÜZ

    Halkın kavga ve polemiğe değil, hizmete ihtiyacı var
    Faruk ÇAKIR

    Zulme eğitim adı vermek...
    Ali FERŞADOĞLU

    Oy mevzuunda hiçbir tereddüt ve şüpheye mahal yoktur!
    İbrahim ÖZDABAK

    Günün Karikatürü
    Yasemin YAŞAR

    Çok konuşmak, bağırarak konuşmak
    Genel

    Bediüzzaman Mevlidi yarın Isparta'da

    HABER

    YENİ ASYA

    MEDYA GRUP

    TAKİP ET

    ETİKET

    DİĞER

    GÜNDEM

    © 2019, Yeni Asya Gazetecilik Matbaacılık ve Yayıncılık Sanayi ve Ticaret A.Ş.