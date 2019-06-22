'Okuma programları ile nefes alıyoruz'

Üniversiteliler için her yıl, sene sonunda düzenlenen okuma programı bu yıl Barla’da yapıldı. İstanbul Üniversitesi talebelerinin farklı zamanlarda gittiği programın sonuncusu geçen hafta gerçekleşti.

Genç hanımlar, bilhassa okumaların daha maneviyatlı geçmesi ve Bediüzzaman’ın memleketim dediği mübarek toprakları yakından görmek için, Barla’yı tercih etti.

Barla'yı ilk kez görmek heyecanlandırdı

Barla'ya ilk kez giden Emine Tuğba Akar, düşüncelerini şöyle ifade etti: "Barla; daha ilk girişinden kalbimizin pır pır ettiği mübarek belde. İlk gidişim olması heyecanımı kat kat arttırdı. Eğirdir Gölü'nden gündoğumunu izlemenin insana verdiği huzur apayrı idi. Çok sıcak bir şekilde karşılandık ve bizden ilgilerini eksik etmediler. Tesisin bir çok yere yakın oluşu (Cennet Bahçesi, Üstadımızın evi, Kabirler..) ayrı bir güzellikti. Üstadımızın ve ağabeylerimizin yollarından yürüdük, hakikatlerin konuşulduğu ve neşredildiği yerlerde bulunmak iştiyakımızı arttırdı. Barla'daki o sürurlu hava semtin sakinlerine de tesir etmiş; her yer samimiyetli, muhabbetli idi. Elhamdülillah, okumalarımız, derslerimiz bizi yenilendirdi, dinginleştirdi. Veda vakti gelince hüzünlendik, lâkin tekrar geleceğimiz ümidiyle yola koyulduk. Gidecek olanlara bol istifadeli vakitler!"

Bediüzzaman’ın geçtiği yerlerden geçtik

Programa katılan talebelerden Tuğba Nur Temiz, düşüncelerini aktardı: “Özlemle gittiğimiz Barla'da çok güzel ve tefekkür dolu bir kamp geçirdik. Risale-i Nur'un yazıldığı bu mübarek beldede kamp yapmak her seferinde insana tarif edemeyeceği hisler bırakıyor. Kampın en güzel yanı da derslerimizi Üstadın evinde ve Cennet Bahçesi'nde yapabilmek oldu. Sabah güneşin doğuşunu izleyerek başladığımız günümüz, bütün gün etraftaki güzellikleri tefekkür içinde derslerle ve okumalarla geçti. Ahir zamanda biz gençler için okuma programları ruhumuza nefes aldırıyor ve bizleri gafletten uyandırmak için çok güzel vesileler oluyor. Kısa bir kamp oldu, ama çok verimliydi emeği geçenlerden Allah razı olsun.”

Esra Abut ise, şunları söyledi: “Geçtiğimiz Cuma günü Risale-i Nur'u okumak, anlayabilmek ve Risale-i Nur'un yazıldığı, Bediüzzaman'ın ve talebelerinin yaşadığı yerleri ziyaret ve tefekkür edebilmek için Barla'ya gittik. Geçirdiğimiz iki gün boyunca yaptığımız dersler ve okumalar ile beraber Barla'yı dolaşma imkânımız oldu. Üstadın evini ziyaret ettik ve orada pencereden görünen, evi gölgeleyen ağaçlar ve ağaçların arasından masmavi parlayan Eğirdir Gölü'nün takdire şayan manzarası ile Risale-i Nur’u anlamaya çalıştık. Cennet Bahçesi'nde yaptığımız bir başka dersle gezimizi sonlandırdık. Bu istifadeli programa vesile olan herkesten Allah razı olsun.”