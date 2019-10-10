3 köy daha terörden arındırıldı

TSK'nin başlattığı Barış Pınarı Harekatı kapsamında, Tel Abyad'ın El Yabse, Tel Fander, Müşeyrfe ve Dedat köyleri ile Rasulayn'daki Kişto köyü terörden arındırıldı.

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