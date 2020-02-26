Fay yasası çıkarılsın

Türkiye’de ardı ardına devam eden depremler sonrası uzmanlar uyarılarda bulundu.

Deprem kuşaklarındaki yapılar elden geçirilsin

TMMOB Jeoloji Mühendisleri Odası Başkanı Hüseyin Alan, Türkiye Büyük Millet Meclisi’ne ‘fay yasası’ çıkarılması için çağrıda bulunarak, 7269 sayılı Umumi Hayata Müessir Afetler Dolayısıyla Alınacak Tedbirlerle Yapılacak Yardımlara Dair Kanun’unda değişikliğe gidilmesini talep etti. Alan şunları söyledi: “Fay zonları üzerindeki binalar kentsel dönüşüme tabii tutularak boşaltılmalıdır. Bu alanlara, insani kullanım amaçlı yapıların yapılması önlenmelidir. Kentsel dönüşüm uygulamalarına öncelikli bu alanlardan başlayarak, bugün yaşadığımız depremden kaynaklı yıkımlardan ve acılardan toplumun korunması sağlanmalıdır.” Gazete Duvar’ın haberine göre, İnşaat Mühendisleri Odası (İMO) Başkanı Cemal Gökçe ise, başta İstanbul olmak üzere yapı stokunun deprem güvenlikli olmadığını belirterek, “Binalar çürük. İmar affı kapsamında hiç mühendislik hizmeti almayan binlerce kaçak yapı affedildi. Bu binaların depremde ayakta kalma şansı da yok” dedi. Ülkedeki tüm binaların mühendislik kuralları ve ilkeleri ile deprem yönetmeliklerine uygun hale getirilmesi gerektiğine dikkat çeken Gökçe, kırsaldaki yapıların da güçlendirilmesine vurgu yaptı.