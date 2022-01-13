Rauf Denktaş rahmetle anıldı

Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’nin (KKTC) Kurucu Cumhurbaşkanı Rauf Raif Denktaş, vefatının 10. yılında başşehir Lefkoşa’daki anıt mezarı başında anıldı.
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Anma törenine, KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar, bakanlar, milletvekilleri, KKTC’nin İkinci Cumhurbaşkanı Mehmet Ali Talat, Türkiye’nin Lefkoşa Büyükelçisi Ali Murat Başçeri, askerî erkân, Rauf Denktaş’ın oğlu Serdar Denktaş ve ailesi, vatandaşlar ile kurum ve kuruluşların temsilcileri katıldı.
Serdar Denktaş yaptığı konuşmada, Kurucu Cumhurbaşkanı Denktaş’ı vefatının 10. yılında özlemle andıklarını söyledi.
Kıbrıs Türk halkının çok zor bir yol yürüdüğünü hatırlatan Denktaş, KKTC halkının her türlü zorluğu göğüsleyerek, özgürlük için mücadele ettiğinin altını çizdi.
AA