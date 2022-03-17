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17 MART 2022 PERŞEMBE - YIL: 53

Anayasa Mahkemesi: İlan kesme hak ihlali

17 Mart 2022, Perşembe
2020 yılında resmi ilan ve reklam kesme cezalarının yüzde 97’sini muhalif basına veren Basın İlan Kurumu’na Anayasa Mahkemesi’nden uyarı gibi bir ihlal kararı geldi.

İlanı verilmeyen Yeni Asya sayfa azalttı

 

Anayasa Mahkemesi, Basın İlan Kurumu’nun (BİK) son yıllarda muhalif basına yönelik artan resmi ilan ve reklam kesme cezalarıyla ilgili emsal niteliğinde bir ihlal kararına imza attı. Yüksek Mahkeme, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın Başbakanlığı döneminde Mersin’de bir çiftçiye yönelik “artistlik yapma lan” ifadesinin bir köşe yazısında kullanıldığı gerekçesiyle Cumhuriyet gazetesine üç günlük resmi ilan kesme cezası verilmesinin, ifade ve basın özgürlüğünün ihlali olduğuna karar verdi. Mahkeme, yerel mahkemeden ihlalin ortadan kaldırılmasını istedi.

Basın hürriyeti ihlal ediliyor

Basın İlan Kurumu, bu yazı nedeniyle Cumhuriyet gazetesine aynı yıl üç günlük resmi ilan ve reklam kesme cezası vermişti. Cumhuriyet gazetesinin avukatları karara itiraz etti. Ancak İstanbul 1. Asliye Hukuk Mahkemesi, 2015 yılında itirazı reddetti. Gazete son çare olarak 2016 yılında bireysel başvuruda bulundu. Anayasa Mahkemesi, 10 Mart’ta Cumhuriyet’in başvurusunu görüştü. Yüksek Mahkeme, verilen ceza nedeniyle gazetenin ifade ve basın hürriyetinin ihlal edildiğine hükmetti. Kararın bir örneğinin yerel mahkemeye gönderilmesine karar veren AYM, yeniden yargılama yapılarak ihlale neden olan kararın kaldırılmasını istedi.

Cezaların yüzde 97’si muhalif basına

Basın İlan Kurumu’nun, 2020 yılında gazetelere verdiği ilan kesme cezaları yüzde 150 artmıştı. DW Türkçe’nin daha önce gündeme getirdiği habere göre, ulusal gazetelere verilen cezaların yüzde 97’si BirGün, Cumhuriyet, Evrensel, Korkusuz ve Sözcü’ye kesilmişti. 2019 yılında verilen cezaların toplamı 324 gün olurken, 2020 yılında verilen cezaların toplamı ise 808 güne çıkmıştı.

Haber Merkezi

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