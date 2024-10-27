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27 EKİM 2024 PAZAR - YIL: 55

Skandalda son perde

27 Ekim 2024, Pazar 01:41
İsrail’in en büyük silah tedarikçilerinden BAE Systems İstanbul’da stand açtı.

Filistin’e ulaştığının delili var mı?
İsrail devlet şirketiyle ortak fuar

İSRAİL ORDUSUNUN ÖNEMLİ SİLÂH TEDARİKÇİLERİNDEN BİRİ OLAN İNGİLİZ SAVUNMA ŞİRKETİ BAE SYSTEMS ADLI KURULUŞ DEVLET DESTEKLİ BİR FUARDA SİLÂHLARINI SERGİLEDİ.

PARİS REDDETTİ, İSTANBUL KABUL ETTİ

Skandalın son perdesi, İstanbul’da düzenlenen “Saha Expo Fuarı”nda ortaya çıktı. İsrail ordusunun önemli silâh tedarikçilerinden biri olan İngiliz savunma şirketi BAE Systems, Cumhurbaşkanlığı himayesinde düzenlenen fuarda silâhlarını sergiledi. Kuruluşun Paris’teki savunma fuarına katılmasına izin verilmezken, İstanbul’daki SAHA Expo Savunma Fuarı’nda boy göstermesi  büyük tepki çekti. Bakanlıkların da destek verdiği SAHA EXPO 2024 Savunma, Havacılık ve Uzay Sanayii Fuarı’na birçok ülkeden firma iştirak etti.

DEVLET DESTEKLİ FUARA PROTESTO

Gazze’deki sivil ölümlerindeki rolü sebebiyle dünyanın birçok ülkesinde protesto edilen ve kısıtlamalarla karşılaşan BAE Systems’in devlet destekli bir fuara katılması, özellikle sosyal medyada büyük tepki topladı. BAE Systems’in stadına gelen 2 kişi, “Bu İsrail’in en büyük silah tedarikçilerinden biri. Gazze’de kardeşlerimiz öldürülürken buna izin vermeyelim” sözleriyle şirketi protesto etti. Söz konusu 2 kişi ağızları kapatılarak gözaltına alındı.

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Büyük tepki çekti

Fransa’nın Gazze’de sivilleri öldüren silahları üreten şirketlere vize vermediği açıklamasının üzerinden bir hafta geçmeden Türkiye İsrail’in en büyük silah tedarikçisi şirkete savunma fuarında ölüm makinalarını sergileme izni verdi. Gazze’deki sivil katliamlarından sorumlu tutulan Londra merkezli BAE Systems adlı şirketin İstanbul’daki SAHA Expo fuarına katılım vizesi şaşkınlığa sebep oldu. Skandal Türkiye’nin İsrail’e yönelik resmi tutumu ile ticari ilişkiler arasındaki çelişkileri yeniden gündeme getirdi.

FRANSA’DAN İSRAİL’E FUAR ENGELİ

Karar’daki habere göre Ortadoğu’yu kana bulayan silahların üreticisi olduğu için birçok ülke tarafından protesto edilen şirket 4-7 Kasım tarihleri arasında Paris’te yapılacak EURONAVAL Savunma Fuarına katılmak için başvurdu. Fuar delegasyonu katılımda bir sakınca görmeyerek başvuruyu kabul etti. İsrail ise bir açıklama yaparak Macron hükümetinin bu fuara katılmasına ret kararı verdiğini duyurdu. ‘Soykırım destekçisi şirketler’ listelerinde de yer alan firma ise Paris’ten önce İstanbul’da boy gösterdi.

İSTANBUL’DA ‘SAHA’YA ÇIKTI

Fransa ‘Uluslararası Deniz Savunma Fuarı’na İsrailli firmaların katılımını yasaklarken Gazze Şeridi’nde katliamlara imza atan siyonist orduya silah sağlayan BAE Systems, İstanbul’da düzenlenen “Saha Expo”da silahlarını sergiledi. Bu skandal, hükümetin İsrail’e yönelik ikircikli politikasını yine gözler önüne serdi, özellikle sosyal medyada tepki yağdı.

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