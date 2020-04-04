Adalet ihtiyacı (2)

Yeni çıkacak infaz kanunun muhtevası ile ilgili yazı yazıp ADALET İHTİYACI (2) başlığını koymuştum.

Ancak hukukçu kardeşimle yazımı istişare edince, yazımın bu bölümünü daha sonra yayınlamaya karar verdim. Hukukçu kardeşime göre mevcut taslak Meclis’te görüşülürken birçok değişikliğe uğrayacak. Çok şey kesin değil. İnşallah herkesi kucaklayan, masumları sevindiren, yirmi dört saat beraber olduğumuz virüs musîbetinin sıkıntılarını azaltırız. Mektubumuza geçiyoruz.

MEKTUP

Aziz, gayretli, vefalı Medrese-i Yusufiye ekibi ve Hasan Muharrem Ağabey;

Allah’ın selâmı, bereketi, inayeti, rahmeti üzerinize olsun.

Son göndermiş olduğunuz kargo elime ulaştı. Bir deste dergiyi aldım. Bizim Aile’nin eşime, Can Kardeş’in çocuklarıma faydalı olacağını düşündüğümden onlara ilettim. Kargo teslim biriminde ayrıntılı bakma imkânım olmadığından yazdığınız bir mektup olup olmadığını göremedim, ama zaten varsa eşim bana gönderir. Benim, eşimin, çocuklarımın ve buradaki arkadaşlarımın manevî dünyasına sağladığınız katkılardan ötürü Allah razı olsun. Hiç tanımadığınız insanlardan daha nice duâlar aldığınızı bilmenizi istiyorum.

Yılbaşında bir mektup yazmıştım ve “Sürgünde Sürgün Vermek” başlıklı bir yazı kaleme almıştım. Acaba o mektubum elinize ulaştı mı? Ulaştı ise okuma imkânı oldu mu? Değerlendirdi iseniz acaba yayınlanabilecek mi? Bediüzzaman Hazretleri’nin sürgün hayatını duygusal bir tarzda ele almıştım. Gazetemizde geçenlerde 2017-2018-2019 yıllarındaki yazı yazanların listesini yazan yazarımız yıldan yıla yazar sayısının düştüğünü belirtmesi üzerine acaba ne yapabilirim diye tefekkür ve istişare ettim. Şu an sizler için yapabileceğim katkı gazetemize abone olmak ve duâ etmek idi.

Her ikisini de yaptığımıza göre başkaca yapılabilecek şeyin yazı yazmak olduğunu düşündüm. Dilimiz döndüğünce, elimiz yazdığınca Allah nasip ederse yazmaya çalışacağım. Ekte muhtelif başlıklı yazılarımı gönderiyorum. Eğer gazeteye ve okuyuculara bir katkı sunabilmişsem ne mutlu. Muvaffakiyetiniz için duâcı olmaya devam. Kâzım ve İbrahim beylere geçmiş olsun. Umarım hak ve adalet yerini bulur. En azından tutuklu olmamalarına şükür.

Ailelerinin yanında, işlerinin başında hizmetlerine devam ediyorlar. Allah düzenlerini bozmasın. Birinizi bin etsin. Sağlıcakla ve selâmetle kalın. Allah’a emanet olun.

Duâlarınızı ve eser katkılarınızı bekliyorum.

Yaptığınız ve yapacağınız tüm hayırlar vesilesiyle Rabbim sizleri Peygamberimizin (asm) sancak-ı şerifi altında haşreyleyip, muamele eylesin...

Duâya muhtaç, bir kardeşiniz.

Son gelen mektuplardan.