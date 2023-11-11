Bedbaht ruh ve nurlar

Dünya genelinde pek çok ideolojiler mevcut.

Kelime manası olarak kişi ve kurumların davranışlarına yön veren düşünceler bütünü anlamına gelen ideoloji, ister istemez herkesin sahip olabileceği bir kavram. Kişilerin davranışlarına yön veren bu düşünceler bütününün, Bediüzzaman Hazretlerinin Risale-i Nurlarda bahsettiği zındıka komitesi de farkında.

“Ey küfür ve küfranı dağıtıp neşreden bedbaht ruh!” (Lem’alar) şeklinde ifade edilen bu bedbaht ruh, maalesef tüm imkanlarını kullanarak zehirli fikirlerini neşrediyor ve İslam coğrafyaları başta olmak üzere tüm dünya genelinde fesat ve fitne tohumları ekiliyor. Buna mukabil elbette elde kuvvetli ve manevi bir mucize teşkil edecek bir güç gerek. Bu gücün ise asrımızda, Kur’an-ı Kerim’den süzülen manevi mucizeler hükmündeki Nurlar olduğunu yaşayarak müşahede ediyoruz.

“Komünist ve masonlar, kendi zehirli fikirlerinin yayılmasına Risale-i Nur’un kuvvetli bir mâni teşkil ettiğini biliyorlar.” Şualar eserindeki bu cümleden bahsedildiği üzere, dehşetli ideolojileri yayan bedbaht güruh da Risale-i Nurların farkında ve onu perdelemeye çalışıyor. Buna mukabil her alanda asla ümitsizliğe düşmeden iman ve Kur’an hizmetlerimizi devam ettirmeli, artırmalıyız.

“Bu zamanda Nurlarla hizmet-i imaniye, her tarafta ilânatla ve muhtaç olanların nazar-ı dikkatlerini celbetmekle olur.” (Lem’alar) hükmüyle sosyal medya imkanları, fuarlar, saha çalışmaları vs. ile pek çok insanın zehirli ideolojilerden kurtulmasına vesile olabiliriz. Ayrıca Medrese-i Yusufiyeler de bu saha çalışmalarının önemli bir yerini tutuyor. Yine fuarlar çok önemli bir hizmet alanı.

“Şimdi binler tahribatçıya mukabil, Risale-i Nur gibi bir tamircinin bu derece mukavemeti ve tesiratı pek hârikadır. Eğer bu iki mütekabil kuvvetler bir seviyede olsaydı, onun tamirinde mu’cizevari muvaffakıyet ve fütuhat görülecekti” (Kastamonu Lahikası) sırrıyla, özellikle Medrese-i Yusufiyelerde ve fuarlarda nispeten belirli bir odaklanma ve dış tesirin az olması sebebiyle, tahribatçı ve tamirci kuvvetler bir seviyeye gelebiliyor ve muvaffakiyetler ortaya çıkabiliyor. Bunların yüzlerce örnekleri mevcut. Bu vesileyle tekrardan sizleri gelecek fuarlarımıza şimdiden hazırlık yapmaya davet ediyoruz. Cenab-ı Hakk İman-Kur’an hizmetlerinde hepimize muvaffakiyetler nasip etsin. Âmîn...