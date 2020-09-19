Cemaat-tarikat tartışmasında çözüm Said Nursî’de

Yaklaşık 2-3 haftadır gündemde olan konu ile ilgili etraflıca bir yazı yazmayı düşünmüştüm.

Bu süreçte;

İnternetten bu konu ile ilgili birkaç video izledim.

Habertürk televizyonunda altı kişinin katıldığı programları takip ettim.

Kâzım Güleçyüz’ün yazdığı “Cemaatler ve Toplum-Siyaset-Devlet” kitabını okudum. “Cemaat ve İktidar” kitabını daha önce okumuştum, tekrar göz attım.

Bu hazırlıkları yaptıktan sonra gördüm ki etraf bulutlu. Benim için bulanık. Bu hamur çok su götürecek. Yapmam lâzım gelen işin, gerçek çözümün yollarını göstermek olduğunu anladım.

Yukarıda bahsettiğim iki kitabın bu sorunları çözmeye yönelik iki küçük kaynak olduğunu düşünüyorum. Ana kaynağımız Risale-i Nurlar’da, bu sorunlar uzun yıllar önce çözüme kavuşturulmuş. Bize düşen, iki kitabı okuyup bir an evvel, ilgili yerlere ulaştırıp faydalandırmak. Bu küçük kaynaklarla gündemi Risale-i Nurlar’daki esas çözümlere götürmek. Gündemi iyi değerlendirerek, gerçek çözümün demokraside olduğuna inan insanların sayısının artmasına vesile olmak.

Bulanık havada yön tayin etmede zorlanan çok insan var. Bu kimselerin başlıktaki gerçek çözümü anlamalarına yardımcı olmak için bahsettiğim iki kitaptan önemli bulduğum birkaç başlığı dikkatlerinize havale ediyorum:

Cemaatleşme ihtiyacı

Cemaatler ve Devlet

Cemaatlerle ilgili bazı sorular

Cemaatlere küresel tuzaklar

Cemaatlere gerek kalmadı mı?

Cemaatlere karşı yeni bir ittifak

Bu başlıklar gibi onlarca başlık.

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MEKTUP

Yeni Asya yayınları ve Sayın Muharrem Okur,

Öncelikle selâm eder, ilgi ve alâkanızdan dolayı teşekkür ederim. Göndermiş olduğunuz “Bizim Aile” dergisi, koronovirüsten dolayı teslim edilmedi. Fakat kuruma geldiği bilgisi tarafıma bildirildi. Allah sizden ebeden razı olsun, çok teşekkür ederim.

Eğer bunu kabalık olarak değerlendirmezseniz, sizden ricam aşağıdaki adrese “Risale-i Nur Külliyatı, dergi ve uygun gördüğünüz kitaplardan” gönderebilirseniz beni ziyadesiyle mutlu etmiş olursunuz.

Gerek cezaevi koşulları, gerek virüsün sonuçları, gerekse de çağımızın sıkıntılarından dolayı dışarıdakilerin de bu eserlere çok ama çok ihtiyaçları var.

Rabbim hem bu dünyada hem ahirette sizlere ve bu güzel hizmetlere sebeb olanlardan Allah razı olsun, sağlık, sıhhat ve afiyet versin.

(Son gelen mektuplardan)

NOT: Risale-i Nur okumak isteyen mağdur yakınlarına Külliyat hediye ediyoruz.